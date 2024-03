Pechino Express 2024, 3a puntata/ Diretta ed eliminati: arriva la coppia delle Ballerine

Pechino Express 2024: anticipazioni e diretta terza puntata 21 marzo

Giovedì 21 marzo, in prima serata su Sky, torna l’immancabile appuntamento con Pechino Express 2024, l’adventure game più amato della televisione italiana che, in quest’edizione, è condotto sempre da Costantino Della Gherardesca con la collaborazione di Fru (dei The Jackal). Dopo le prime due puntate, anche quella di questa sera vedrà le coppie in gara muoversi per le regioni del Vietnam del Nord arrivando ai confini della Cina. Al termine della scorsa puntata, una coppia è stata definitivamente eliminata. A lasciare il gioco sono stati i Romagnoli, coppia formata dai coniugi Paolo Cevoli e Elisabetta Garuffi. Questa sera, tuttavia, le coppie in gara saranno ugualmente otto.

Alle coppie de i Caressa (Fabio Caressa e la figlia Eleonora) , i Pasticcieri (Damiano e Massimiliano Carrara), i Fratm (Artem e Antonio Orefice di Mare Fuori), i Giganti (Kristian Ghedina e Francesca Piccinini), i Brillanti (Nancy Brilli e Pierluigi Iorio), le Amiche (Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo) e Italia Argentina (Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi) si aggiungerà anche la coppia delle Ballerine formata dalle ex allieve della scuola di Amici Megan Ria e Maddalena Svevi.

Pechino Express 2024: la terza tappa e le prove previste

Sono 536 i chilometri che le otto coppie di Pechino Express 25024 dovranno affrontare in questa terza tappa. Si partirà da Cao Bang, nell’estremo nord del Paese, fino al traguardo di Lao Cai, al confine con la Cina. Sarà una tappa che porterà le coppie a conoscere la tradizione culinaria vietnamita ma anche a scoprire il talento canoro di ogni concorrente. Durante la prima missione “Rice Cooking Competition” le coppie arriveranno nel mercato di Cao Binh e poi nel villaggio di Van Tung dove dovranno cucinare i noodles. Spazio, poi, alla prima prova immunità che regalerà il passaggio alla prossima tappa alla coppia vincitrice.

Questa sera, per conquistare l’immunità, le prime quattro coppie che arriveranno al libro rosso dovranno affrontare la temutissima lotta dei cuscini. Il traguardo finale è a Lao Cai, dove si scoprirà se la tappa è eliminatoria o meno.

Come vedere in diretta streaming Pechino Express 2024

Le puntate di Pechino Express 2024 vengono trasmesse, ogni giovedì, a partire dalle 21.15, su Sky Uno e possono essere viste in diretta televisiva dietro la sottoscrizione di un abbonamento. La diretta streaming dell’adventure game, invece, è garantita da Now Tv e anche in questo caso è necessario avere un abbonamento.

