Pechino Express 2024, 5a puntata/ Eliminati e diretta: prima tappa nel Laos e nuove rivalità

Anticipazioni Pechino Express 2024 e diretta quinta puntata 4 aprile

Giovedì 4 aprile, in prima serata, torna l’imperdibile appuntamento con Pechino Express 2024. L’adventure game più famoso della televisione italiana condotta da Costantino Della Gherardesca che, quest’anno, può contare sull’aiuto di Gianluca Colucci ovvero Frui dei The Jackal che, in passato, è stato anche concorrente, è giunto al giro di boa. Dopo le prime quattro tappe in Viaetnam durante le quali sono state eliminate le coppie dei Romagnoli e dei Brillanti e che hanno visto l’arrivo di una nuova coppia ovvero quella delle Ballerine Megan Ria e Maddalena Svevi, questa sera, le coppie ancora in gara dovranno affrontare la prima tappa nel Laos.

Saranno tanti i percorsi che le coppie dovranno percorrere provando a superare anche sfide ed ostacoli per strappare il biglietto che dà l’accesso alla sesta tappa. Questa sera, così, lungo il percorso, si sfideranno le seguenti coppie: I Caressa (Fabio ed Eleonora), I Pasticceri (Massimiliano e Damiano Carrara), i Fratm (Artem e Antonio Orefice) e i Giganti con Francesca Piccinini e Kristian Ghedina, ItaliaArgentina (Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal) oltre alle già citate Ballerine.

Pechino Express 2024: il percorso della prima tappa in Laos

Nuove alleanze tra le coppie, ma anche nuove rivalità saranno due degli ingredienti principali della quinta tappa di Pechino Express 2024, la prima nel Laos. Sono 263 i chilometri che le coppie dovranno percorrere da Muang Xai a Luang Prabang. La tappa inizierà presso la pagoda di Phu That mentre il traguardo intermedio che permetterà alla coppia che firmerà il libro per primo di accedere direttamente alla sesta tappa sarà a Nasiengdy. Anche in questa tappa non mancheranno prove e sfide che metteranno a dura prova i concorrenti che dovranno anche cercare passaggi e riparo per la notte gratuitamente.

Dalle anticipazioni, inoltre, alcune coppie vivranno molti particolari e difficili. Nella coppia dei Giganti non mancherà la tensione con Francesca Piccinini che avrà da ridire sull’atteggiamento del compagno Kristian Ghedina. La coppia ItaliaArgentina, invece, vivrà momenti di paura a causa di una brutta caduta di Antonella Fiordelisi. Chi saranno, dunque, i nuovi eliminati di Pechino Express 2024?

Come vedere in diretta streaming Pechino Express 2024

Sarà una puntata ricca di emozioni e colpi di scena quella di Pechino Express 2024 in onda oggi, giovedì 4 aprile. Per seguire le nuove avventure dei viaggiatori più famosi della tv italiana, in diretta televisiva, basta sintonizzare il televisore su Sky Uno. In alternativa, con Now Tv, è possibile seguire la diretta streeaming. Prima, però, sia per Sky che per Now Tv è necessario sottoscrivere un abbonamento.

