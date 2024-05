Pechino Express 2024, finale/ Diretta e vincitori: ultima tappa in Sri Lanka

Pechino Express 2024: anticipazioni e diretta finale 9 maggio

L’attesa è ufficialmente finita per gli appassionati di Pechino Express 2024 che torna in onda oggi, giovedì 9 maggio, con l’ultima puntata. Costantino Della Gherardesca e l’inviato Fru, dopo l’eliminazione dei Fratm e delle Ballerine che sono stati eliminati ad un passio dall’ultima puntata, conduce la finalissima che avrà come location lo splendido paesaggio dello Sri Lanka che ospita le coppie di viaggiatori da diverse puntate e che, questa sera, decreterà la coppia vincitrice. Dopo tante lacrime, chilometri trascorsi, discussioni, colpi bassi e sfide, a contendersi la finale, questa sera, saranno Damiano e Massimiliano Carrara “I Pasticcieri”, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo “Le Amiche”, Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi “Italia Argentina”.

Tre coppie competitive ma molto diverse tra loro e che hanno diviso anche il pubblico. La coppia dei Pasticceri, ad esempio, è quella che ha fatto più discutere il web soprattutto quando ha scelto di eliminare i Caressa. Le Amiche, partite in sordina, tappa dopo tappa, sono riuscite a dimostrarsi agguerrite e molto affiatate così come ItaliaArgentina. Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal hanno affrontato un viaggio reso ancora più difficile dal numero di malus ricevuti. Le due ragazze che, tra di loro non hanno mai litigato dimostrando di avere una grande complicità, non si sono mai arrese affrontando sempre a testa alta ogni sfida.

Le prove e il percorso della finale di Pechino Express 2024

La finale di Pechino Express 2024 prenderà il via dal parco archeologico di Ranmasu Uyana con le coppie che, munite di un solo zaino e di un euro, proveranno a trovare subito un passaggio per raggiungere il traguardo intermedio posto presso le famose grotte di Dambulla, Anche questa sera non mancheranno una serie di sfide e di prove che le coppie finaliste dovranno affrontare cercando di tirare fuori le ultime energie.

Le coppie, poi, proveranno a raggiungere il traguardo finale posto presso la maestosa rocca di Sigiriya, un luogo suggestivo che domina le distese verde smeraldo dello Sri Lanka e dove Costantino Della Gherardesca accoglierà le coppie finaliste per annunciare, poi, la coppia vincitrice.

Come vedere in diretta streaming la finale di Pechino Express 2024

Il momento più atteso della stagione di Pechino Express 2024 che ha regalato grandi emozioni e che ha collezionato ascolti record è finalmente arrivato. Dopo una semifinale ricca di colpi di scena, dunque, è arrivato il momento di scoprire la coppia vincitrice di un viaggio unico. La finale di Pechino Express 2024, dunque, può essere vista in diretta televisiva su Sky Uno a partire dalle 21.15. Tramite Nowtv, inoltre, è possibile seguire la diretta streaming dell’adventure game.











