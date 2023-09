Pechino Express 2024, Taylor Mega e la sorella Giada nuove concorrenti?/ L’indiscrezione bomba

Taylor Mega e la sorella Giada nel cast del programma? Lo scoop

Oltre al Grande Fratello, il pubblico è ansioso di conoscere quali concorrenti approderanno nella nuova edizione di Pechino Express 2024. Di nomi ne sono stati fatti molti, ma le ultime indiscrezioni parlano di una coppia piuttosto nota sui social: si tratta di Taylor e la sorella Giada Mega.

Secondo Amadeo Venza sarebbero loro le più papabili concorrenti ad entrare nel cast. Di recente, si è parlato molto di Taylor protagonista del rumor secondo cui sarebbe stata rifiutata dal GF. Ovviamente si tratta ancora di semplici voci e pettegolezzi, non ci sono conferme e neanche smentite ufficiali. Le sorelle Mega approderanno davvero nel travel show? Non rimane che attendere.

A novembre cominceranno le registrazioni del programma condotto da Costantino della Gherardesca, e la corsa a conoscere i concorrenti che comporranno il cast è già iniziata. Secondo le ultime indiscrezioni, una possibile coppia potrebbe essere Antonella Fiordelisi e Sophie Codegoni. Le due sono state, infatti, avvistate insieme a Milano durante un pranzo mentre si concedevano scatti e selfie sui social. La notizia, però, nasconde dei retroscena sull’ormai superata crisi tra Codegoni e Alessandro Basciano.

Secondo quanto riporta Gabriele Parpiglia, alla base della crisi tra la coppia ci sarebbe stata proprio la partecipazione di Sophie a Pechino Express. La decisione dell’ex tronista di lasciare a casa la piccola Celine per concorrere allo show, avrebbe fatto infuriare il dj. La lite è stata poi risolta, e l’ex gieffina ha deciso di rinunciare al programma per rimanere con sua figlia. La domanda rimane. Con chi parteciperà Antonella Fiordelisi? Attualmente non si è ancora parlato di un nome valido











