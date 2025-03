Pechino Express 2025, anticipazioni e diretta della 1a puntata del 6 marzo: le tappe

L’attesa è finita e questa sera torna in onda Pechino Express 2025. L’adventure game è giunto ormai alla sua dodicesima stagione ed alla conduzione ci sarà come sempre Costantino Della Gherardesca mentre l’inviato speciale sarà Fru dei The Jackal ovvero Gianluca Colucci. Questa edizione ha per sotto titolo ‘Fino al tetto del mondo’ e vede le coppie di viaggiatori esplorare l’Asia Meridionale, il viaggio parte dalle Filippine per poi passare alla Thailandia ed approdare in Nepal. L’intero viaggio percorrerà la bellezza di ben 6mila chilometri.

Scendendo nel dettaglio la 1a puntata di Pechino Express 2025 vedrà le nove coppie di concorrenti partire da una delle mete più belle e particolari delle Filippine: l’Isola di Palawan. Si tratta di un vero e proprio paradiso terrestre eletta per tre anni consecutivi da Travel+Leisure ‘l’isola più bella del mondo’. Al suo interno poi ci sono delle vere e proprio meraviglie da una parte il Tubbataha Reef e dall’altra il Parco Nazionale del fiume sottorreneo Puerto Princesa. La prima tappa di Pechino Express 2025 sarà lunga ben 140 chilometri, in cui non mancheranno sfide ed ostacoli per arrivare tra i primi al traguardo e non rischiare di essere eliminati.

Anticipazioni Pechino Express 2025, 1a puntata 6 marzo: le coppie di viaggiatori alle prese con sfide e cibi tipici

I concorrenti di Pechino Express 2025 sono i Primi Ballerini, gli Spettacolari, i Magici, le Atlantiche, i Medagliati, gli Estetici, i Cineasti, i Complici e le Sorelle. Stando alle anticipazioni della 1a puntata di Pechino Express 2025 in onda questa sera, le nove coppie in gara zaino in spalla devono percorrere ben 140 chilometri nella prima tappa con a disposizione solo un euro al giorno. Hanno modo di conoscere culture molto lontane dalle loro, tra pietanze particolari, animali mai visti ed usanza locali sconosciute.

Nel corso del loro viaggi avranno a che a fare anche con prove e sfide che li metteranno a dura prova. Non mancheranno scintille e tensioni non solo con gli altri concorrenti ma anche tra i viaggiatori della stessa coppia. Le loro energie saranno catalizzate per giungere per primi al traguardo di tappa finale e scongiurare il rischio di essere eliminati. I vincitori di puntata, infatti, oltre a vincere un montepremi da devolvere in beneficenza avranno anche il compito di scegliere chi delle due coppie arrivate per ultimi dovranno essere eliminati, mentre successivamente Costantino Della Gherardesca annunciare se ci sarà l’eliminazione definitiva in base al contenuto della ‘Busta Nera’.

Come vedere in diretta streaming Pechino Express 2025

L’appuntamento con Pechino Express 2025 è per ogni giovedì a partire dalle 21.15 su Sky Uno, la 1a puntata va in onda oggi 6 marzo 2025, è possibile seguirlo anche in diretta streaming su Now, per vederlo però è necessario sottoscrivere un abbonamento con Sky. Sempre su Now è possibile anche rivedere le puntate dopo la messa in onda ed anche quelle delle precedenti edizioni. Insomma uno degli adventure game è pronto per regalare ai telespettatori un viaggio tra usanze e culture dell’altra parte del mondo.