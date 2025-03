Pechino Express 2025: anticipazioni seconda puntata 13 marzo

Giovedì 13 marzo 2025, torna l’appuntamento con Pechino Express 2025. L’adventure game, condotto da Costantino della Gherardesca con l’inviato speciale Fru, è tornato in onda con la dodicesima edizione che ha come location le Filippine, Thailandia e Nepal. Le 9 coppie di viaggiatori hanno cominciato la loro avventura la settimana scorsa e, già durante la prima puntata, non sono mancati scontri che, sicuramente, torneranno al centro delle dinamiche già questa sera. Al termine della scorsa puntata, la coppia vincitrice della tappa è stata quella dei magici, ovvero Jey e Checco Lillo che hanno scelto di eliminare i Complici Dolcenera e Gigi Campanile che, però, sono stati salvati dalla busta che ha decretato la tappa non eliminatoria.

Questa sera, le nove coppie in gara torneranno a viaggiare per riuscire a superare la tappa. A sfidarsi, questa sera, saranno i Medagliati Juri Chechi e Antonio Rossi, i Primi Ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo, gli Spettacolari Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba, i Magici Jey e Checco Lillo, le Atlantiche Ivana Mrazova e Giale De Donà, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, le Sorelle, invece, sono Samantha e Debora Togni.



Pechino Express 2025: le prove della seconda tappa

Le nove coppie in gara riprendono il viaggio nelle Filippine e, in questa seconda tappa di Pechino Express 2025, dovranno percorrere187 km tra San Vicente, San Rafael e il traguardo di Sabang. L’obiettivo delle nove coppie che potranno chiedere passaggi gratuiti per poi cercare ospitalità alla fine di ogni tappa intermedia per trascorrere la notte è quello di arrivare a Sabang prima degli altri dove li attende il Libro Rosso che, questa sera, avrà un ruolo fondamentale perché, con la Busta nera,d ecreterà le sorti della coppia che sarà condannata all’eliminazione dalla coppia vincitrice.

Nel corso della seconda tappa non mancheranno gli imprevisti, le sfide da affrontare e a rendere l’atmosfera ancora più succulenta saranno le prime antipatie nate tra i concorrenti come quella tra Giulio Berruti e Nathalie Guetta che, nel corso della prima puntata, hanno avuto un duro scontro.

Come seguire in diretta streaming Pechino Express 2025

La seconda puntata di Pechino Express 2025 può essere seguita in diretta televisiva, a partire dalle 21.15, su Sky Uno. L’adventure game, inoltre, può essere seguito in diretta streaming grazie a Now Tv, collegandosi al sito o scaricando l’apposita applicazione. Sia per Now Tv che per sky è necessario sottoscrivere un abbonamento.