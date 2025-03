Pechino Express 2025: anticipazioni quarta puntata 27 marzo

La gara di Pechino Express 2025 entra nel vivo con la quarta puntata in onda oggi, giovedì 27 marzo, su Sky Uno. Dopo le prime tre tappe che hanno avuto come location Le Filippine, le coppie ancora in gara sbarcano in Thailandia per la quarta tappa. A raccontare le emozioni delle prima tappa thailandese di Pechino Express 2025 ci sarà, come sempre, Costantino Della Gherardesca pronto anche a pungere i vari concorrenti. Con lui, poi, non mancherà l’inviato Fru, chiamato anche a mostrare le prove che, nel corso della quarta tappa, dovranno affrontare i viaggiatori.

Jury Chechi e Antonio Rossi, i “Medagliati”, poi i “Complici” Dolcenera e Gigi Campanile, i “Cineasti” Nathalie Guetta e Vito Bucci, gli “Estetici” Giulio Berruti e Nicolò Maltese, le “Sorelle” Samanta e Debora Togni, i “Magici” Jey e Checco Lillo, infine le “Atlantiche” Ivana Mrazova e Giaele De Donà sono le coppie ancora in gara che, questa sera, affronteranno la quarta tappa di un viaggio mozzafiato.

Pechino Express 2025: le prove della prima tappa in Thailandia

Nella quarta puntata di Pechino Express 2025, le coppie di viaggiatori percorreranno 450 chilometri alla scoperta della Thailandia, la cosiddetta Terra della libertà in cui si alternano città moderne a templi antichissimi dando vita a scenari mozzafiato in cui tutto è dominato dalla natura. La tappa di questa sera prenderà il via da Khon Kaen, una delle città più grandi della Thailandia. I viaggiatori, poi, dovranno raggiungere le colline di Khek Noi, dove le prime tre coppie che arriveranno al Libro Rosso si qualificheranno per la prima Prova Immunità di questa edizione di Pechino Express.

Dopo aver cercato passaggi e ospitalità della notte affidandosi solo alla generosità della popolazione locale, i viaggiatori riprenderanno il viaggio per raggiungere la città di Phitsanlulok, traguardo di questa puntata e sede del Tappeto Rosso dove scopriranno, attraverso l’apertura della busta nera, se la tappa è eliminatoria o meno.

Come seguire in diretta streaming Pechino Express 2025

La quarta puntata di Pechino Express 2025 può essere seguita in diretta televisiva oggi, giovedì 27 marzo, a partire dalle 21.15 su Sky Uno. Per seguire la diretta streaming della prima tappa in Thailandia, invece, è sufficiente collegarsi a Now Tv. Come sempre, vi ricordiamo che sia Sky che Now Tv sono visibili con un abbonamento.