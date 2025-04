Pechino Express 2025: anticipazioni quinta tappa 3 aprile

Pechino Express 2025 è giunto al giro di boa. Oggi, giovedì 3 aprile, in prima serata, Sky trasmette la quinta puntata dell’adevenure game condotto da Costantino Della Gherardesca che è affiancato dall’inviato Fru a cui è affidato il compito di spiegare le varie sfide che i concorrenti devono affrontare. Dopo le prime tre tappe che hanno avuto come location le Filippine, Pechino Express 2025 è giunto in Thailandia da dove oggi parte la quinta tappa.

Dopo aver affrontato la prima tappa non eliminatoria in Thailandia, ai nastri di partenza della quinta puntata dello show si presentano: Jury Chechi e Antonio Rossi, i “Medagliati”, poi i “Complici” Dolcenera e Gigi Campanile, i “Cineasti” Nathalie Guetta e Vito Bucci, gli “Estetici” Giulio Berruti e Nicolò Maltese, le “Sorelle” Samanta e Debora Togni, i “Magici” Jey e Checco Lillo, infine le “Atlantiche” Ivana Mrazova e Giaele De Donà.

Pechino Express 2025: le prove della quinta tappa

La quinta tappa di Pechino Express 2025 parte da Sukhothai e si conclude a Chiang Mai. Le sette coppie in gara percorreranno 374 chilometri durante i quali dovranno affrontare sfide difficili. A mettere ancora più in difficolà i viaggiatori sarà la presenza di Elettra Lamborghini che rappresenterà il malus della puntata in quanto portatrice della temutissima “bandiera leopardata”.

Con lo zaino in spalla e un solo euro a disposizione, le coppie cercheranno di raggiungere il tetto del mondo affidandosi sulla generosità della popolazione locale a cui chiederanno passaggi e ospitalità per la notte. Le coppie arriveranno, così, al traguardo finale dove la busta nera svelerà se la coppia sarà eliminatoria o meno.

Come seguire in diretta streaming Pechino Express 2025

La quinta tappa di Pechino Express 2025 può essere vista in diretta televisiva su Sky Uno a partire dalle 21.15. L’advenutre game può essere seguito anche in diretta streaming collegandosi a Now Tv, disponibile sia come sito che come applicazione. Sia per Sky che per Now Tv, inoltre, è necessario sottoscrivere un abbonamento.