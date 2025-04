Diretta Pechino Express 2025, commento live della 6a puntata del 3 aprile 2025

Prosegue la gara a Pechino Express 2025 tra risciò, liti e cadute. La tappa inizia con uno scontro tra Medagliati e Complici che condizione il corso della gara. Involontariamente Antonio Rossi ha spinto Gigi Campanile facendolo cadere, nonostante le scuse da allora i Complici non hanno nascosto di avere il dente avvelenato con i Medagliati. Durante la gara quando si sono incrociati Campanile li ha appellati come ‘Bastardi’ e lo l’hanno mandato a quel Paese. Jury Chechi ed Antonio Rossi hanno così sottolineato come i Complici siano eccessivamente aggressivi.

Atlantiche rischiano di essere arrestate a Pechino Express 2025: "Allertata la polizia"/ Cos'è successo

Nel frattempo si giunge alla temutissima prova dei Setti Mostri con le coppie che dovranno cimentarsi nella prova più temuta di tutte: mangiare cibi locali lontanissimi dalla nostra cultura come i millepiedi, le cavallette, gli scorpioni e le lingue ed i cervelli di altri animali. Le Atlantiche hanno vomitato tutto sia Ivana Mrazova che Giaele De Donà ma anche Samanta Togni e Giulio Berruti hanno avuto non pochi problemi gli ultimi restano però i Cineasti con Nathalie Guetta bloccata sulle orecchie di maiale… La gara prosegue e tra un passaggio e un altro si arriva al traguardo di tappa. I vincitori sono i Complici, seguiti da Medaglia e Sorelle le tre coppie partecipano alla prova vantaggio. Insieme agli Estetici le quattro coppie si sfidano e vincono gli Estetici la prova vantaggio. Nel frattempo arriva un nuovo malus: la Bandiera Blu cioè Fru. che gli Estetici consegnano alle Atlantiche. (Agg. di Liliana Morreale)

Pechino Express 2025, Complici attaccano Medagliati: "Bastar*i"/ È polemica e Dolcenera costretta a chiarire

Medagliati primi ma le Sorelle recuperano vantaggio: Complici tra scorrettezze e offese

È appena iniziata la 6a puntata di Pechino Express 2025 e le coppie rimaste in gara sono sei e tra di loro non mancano strategie e alleanze come gli Estetici, i Medagliati e le Sorelle che sono tra l’altro le tre coppie più forti. Dolcenera dei Complici ha simpaticamente definito le tre coppie ‘il trio monnezza’ e alle Sorelle Debora e Samanta Togni che hanno rivelato di essere amici di tutti le hanno definiti le Badanti. “Loro ogni tanto aprono bocca e gli danno fiato” ha sentenziato la ballerina ed ex maestra di Ballando con le stelle 2025.

Eliminati Pechino Express 2025, puntata 10 aprile/ Le sorelle Togni a rischio? Sorpresa in arrivo

Nathalie Guetta dei Cineasti si è infortunata alla caviglia ma nonostante tutto non ha intenzione di mollare ed in coppia con Vito Bucci è determinata ad arrivare al finale di tappa. Parta così la 6a puntata di Pechino Express 2025 le coppie sono pronte a percorrere ben 233 km a partire da Chiang Mai, capitale dell’antico Regno di Lanna, passando per Mae Rim, fino a raggiungere il traguardo della puntata fissato nella cittadina di Tha Ton dove scopriranno se la tappa sarà eliminatoria o meno. Prima però dovranno cimentarsi con la prova massaggio, a primeggiare sono Le Sorelle. (Agg. di Liliana Morreale)

Pechino Express 2025: anticipazioni sesta puntata 10 aprile

Giro di boa per Pechino Express 2025 che torna in onda oggi, giovedì 10 aprile, con la sesta puntata. Costantino Della Gherardesca, con l’inviato Fru, riaccoglie le sei coppie ancora in gara che, questa sera, dovranno affrontare una delle tappe più dure del loro viaggio. Dopo le precedenti tappe in Thailandia, anche i chilometri di questa sera porteranno i viaggiatori in giro per la Thailandia. Sarà una rappa in cui le coppie, munite solo di uno zaino e di un euro, dovranno cercare passaggi, alloggio per la notte a affrontare prove davvero ardue tra le quali la più temuta dai viaggiatori ovvero la prova dei sette mostri.

Ad affrontare i temutissimi mostri di Pechino Express 2025 saranno i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, le Sorelle Samanta e Debora Togni e le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà.

Pechino Express 2025: le prove della sesta tappa

Sarà una tappa mozzafiato e al cardiopalma quella di questa sera di Pechino Express 2025 durante la quale le sei coppie in gara dovranno percorrere ben 233 km a partire da Chiang Mai, capitale dell’antico Regno di Lanna, passando per Mae Rim, fino a raggiungere il traguardo della puntata fissato nella cittadina di Tha Ton dove scopriranno se la tappa sarà eliminatoria o meno.

Durante i 233 km, dovranno affrontare diverse sfide tra cui quella culinaria, tra le più temute dai viaggiatori che dovranno mangiare sette alimenti tipici del posto denominati da Costantino Della Gherardesca i sette mostri. Chi riuscirà a superare senza problemi la prova?

Come seguire in diretta streaming Pechino Express 2025

La sesta ed imperdibile puntata di Pechino Express 2025 può essere seguita in diretta televisiva su Sky Uno, a partire dalle 21.15. Chi, invece, preferisce seguire la diretta streaming dell’adventure game può collegarsi al sito Now o scaricare l’apposita applicazione, naturalmente pagando un abbonamento come accade per Sky.