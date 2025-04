Pechino Express 2025: anticipazioni puntata 17 aprile

Manca sempre meno alla fine di Pechino Express 2025 che torna in onda oggi, giovedì 17 aprile, con la settima puntata nonché settima tappa di un viaggio straordinario. Partite dalle Filippine, le coppie sono giunte in Thailandia dove, questa sera, percorreranno gli ultimi chilometri sperando di staccare il biglietto per il Nepal, ultimo Paese di Pechino Express 2025. Dopo la sesta puntata non eliminatoria, questa sera, affronteranno l’ultima tappa in Thailandia i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, le Sorelle Samanta e Debora Togni e le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà.

I Medagliati a Pechino Express 2025/ Jury Chechi e Antonio Rossi penalizzano Gli Estetici, il web approva!

Quella di questa sera sarà una tappa ricca di colpi di scena e di emozioni. Tutti i viaggiatori dovranno affrontare il viaggio muniti solo di un euro e d uno zainetto affrontando il tutto potendo contare solo sulla generosità degli abitanti del posto a cui chiederanno passaggi e ospitalità per la notte.

Pechino Express 2025: le prove della settima puntata

Le coppie ancora in gara, durante la settima tappa di Pechino Express 2025 dovranno percorrere i 228 km che dividono la cittadina di Tha Ton, città da cui partirà la tappa, dal traguardo di puntata Chiang Rai dove la busta nera svelerà se la tappa di oggi sarà eliminatoria o meno. La puntata di questa sera sarà ricca di colpi di scena e metterà a dura prova i viaggiatori che, oltre a dover affrontare le varie prove e sfide, dovranno fare i conti anche con un’altra difficoltà.

Le Sorelle a Pechino Express 2025/ Social vs Samanta Togni e Debora Togni: "vi schifo più di Dolcenera!"

Le coppie, infatti, questa sera saranno mescolate. Per la prima volta, tutti i viaggiatori saranno alle prese con la convivenza con un partner diversi. Per superare la tappa, sarà importante trovare subito il feeling per riuscire ad affrontare gli ultimi chilometri in Thailandia ricchi di insidie.

Come seguire in diretta streaming Pechino Express 2025

Pechino Express 2025 può essere seguito in diretta televisiva su Sky Uno a partire dalle 21.15. L’adventure game, ricco di adrenalina e ricco di colpi di scena, può essere seguito anche in diretta streaming su Now Tv, contemporaneamente alla diretta televisiva. Sia per Sky che per Now Tv, tuttavia, è necessario sottoscrive un abbonamento.

I Complici a Pechino Express 2025/ Web boccia Dolcenera e Gigi Campanile: "falsi, presuntuosi e arroganti"