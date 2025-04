Diretta Pechino Express 2025, commento live della 7a puntata del 24 aprile 2025

È appena iniziata l’8a puntata di Pechino Express 2025 di questa sera, 24 aprile 2025, con la prima tappa in Nepal. Si parte da Katmandu ed il primo traguardo di tappa con il Libro Rosso è a Bandipur il traguardo finale di puntata, invece, è a Pokhara. Prima di partire le Sorelle Samanta e Debora Togni, vincitrici della scorsa puntata, devo assegnare due malus e scelgono i Medagliati Juri Chechi e Antonio Rossi e i Complici Dolcenera e Gigi Campanile. I complici in questa tappa accusano non poco la stanchezza. E tra Jury Chechi che soffre di vertigine ed Debora Togni che si fa male ad una caviglia si arriva al traguardo di tappa, primi sono gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, secondi i Complici e terzi i Medagliati a seguire Sorelle ed Atlantiche

Riparte la gara a Pechino Express 2025 ed anche i malumori scoppiano le liti tra Estetici e Complici a causa di alcuni passaggi negati. Scoppia la lite tra Giulio Berruti e Gigi Campanile con quest’ultimo che ribattezza gli avversari come i ‘Rifattoni’ gli Estetici assegnano il malus ai Medagliati. Degno di nota è anche il momento di commozione di Giulio Berruti e Nicolò Maltese per Botox un cagnolino che li ha seguiti per chilometri per lunga parte del viaggio. Si arriva al traguardo finale della prima tappa in Nepal. La classifica definitiva di Pechino Express 2025 vede vincitori Complici Dolcenera e Gigi Campanile, seguiti da Estetici ed a Medagliati. Fuori dal podio ed a rischio eliminazione finiscono Sorelle ed Atlantiche, i Complici salvano quest’ultime e la Busta Nera decreta che la tappa è eliminatoria: e dunque eliminati di Pechino Express 2025 sono le Sorelle Samanta e Debora Togni. (Agg. di Liliana Morreale)

Pechino Express 2025: anticipazioni puntata 24 aprile

Pechino Express 2025 si avvia verso il gran finale e oggi, giovedì 24 aprile, torna in onda con l’ottava puntata. Dopo le tappe delle Filippine e della Thailandia, Costantino Della Gherardesca, con l’inviato Fru, accoglie le coppie ancora in gara per dare il via alla fase finale del viaggio più avventuroso della televisione italiana. Le ultime tappe di Pechino Express 2025 si svolgeranno in Nepal dove è fissata la tappa finale durante la quale sarà eletta la coppia vincitrice.

Nella prima tappa in Nepal, dopo l’eliminazione dei Cineasti, affronteranno chilometri e sfide le seguenti coppie: Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, le Sorelle Samanta e Debora Togni, e le Atlanti Ivana Mrázová e Giaele De Donà. L’obiettivo di tutti i viaggiatori è quello di strappare il biglietto per la prossima tappa senza correre il rischio di essere eliminati.

Pechino Express 2025: le prove dell’ottava puntata

Mella nuova puntata di Pechino Express 2025, prima tappa in Nepal, le coppie in gara affronteranno 430 chilometri. La tappa comincerà dalla valle di Katmandu, la capitale del Nepal, dove si concentra un mix di storia, cultura e tradizione con cui si rapporteranno i viaggiatori che, come sempre, si muoveranno con un solo zaino e un euro per richiedere massaggi e trovare ospitalità presso le case degli abitanti locali senza spendere nulla.

La tappa, poi, continuerà verso Bandipur, una tappa intermedia che ospita il famoso Libro Rosso. Il traguardo della prima tappa in Nepal sarà Pokhara, la seconda città più grande del Nepal, famosa per i paesaggi mozzafiato e la natura vivace. Sarà qui che le coppie scopriranno se la tappa è eliminatoria.

