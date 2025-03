Atlantiche a Pechino Express 2025, imprevisto imbarazzante per Ivana Mrazova: “Il maialino mi ha caga*o addosso!”

Nella prima puntata di Pechino Express 2025 c’è stato spazio anche per un imprevisto imbarazzante per Ivana Mrazova e Giaele De Donà delle coppia delle Atlantiche. Andando con ordine tre le prove della prima tappa c’era un percorso da fare insieme a dai maialini, si trattava di prendere e trasportarli con loro per un breve tragitto. Peccato però che quando la modella era sulla macchina con il maialino, l’animale gli ha fatto i suoi bisogni addosso.

Virna Toppi e Nicola Del Freo, chi sono I Primi ballerini Pechino Express 2025/ Sono marito e moglie dal 2022

“Mi ha caca*o addosso non ti agitare mi puoi pulire da questa mer*a per favore, amo c’è l’ho sia sulla gamba che sulle mani” ha ammesso Ivana Mrazova parlando con Giaele De Donà, la quale ha sua volta ha risposto tra le risate: “Io non ti pulisco.” Non è partita nel migliore dei modi il viaggio a Pechino Express 2025 delle Atlantiche e non solo per il piccolo imprevisto ma soprattutto perché sin dall’inizio tra le due modelle non sono mancati tensioni e incomprensioni, del resto le stesse in conferenza stampa hanno rivelato di aver avuto non poche difficoltà.

Pechino Express 2025, Nathalie Guetta perde la Busta Nera! Mai successo prima/ "Perchè l'avete data a me?!"

Pechino Express 2025, web s’infuria: “Non si gioca con gli animali” e il video viene eliminato

Credendo nel fine ironico della scena, sui profili social di Pechino Express 2025 è stata immortalata la scena di Ivana Mrazova alle prese con il maialino ed i suoi bisogni, in realtà invece il web si è infuriato ed è esplosa una vera e propria polemica: “Anche basta utilizzare gli animali, non sono dei giocatoli.” “Povero maialino””Ma perché, poverini” “Veramente di pessimo gusto questa scelta del gioco con i maialini! Correvano spaventati ed io ho provato tanta tristezza. E poi l’ipocrisia di coccolarli durante il viaggio dimenticandosi che li mangiano. Pessima scelta!” Insomma, è scoppiata la polemica a Pechino Express 2025 ed il video dopo essere stato sommerso da critiche e commenti negativi è stato rimosso.

Pechino Express 2025, 1a puntata/ Diretta, coppie ed eliminati: concorrenti alle prese con maialini e tamilok