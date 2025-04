Pechino Express 2025, Antonio Rossi ricorda commosso Lorenzo Mazzoleni: “Mentre io vincevo lui moriva”

C’è stato spazio anche per un momento molto toccante e commovente nella puntata di questa sera di Pechino Express 2025 quando Antonio Rossi dei Medagliati, in coppia con Jury Chechi ha ricordato Lorenzo Mazzoleni, famoso alpinista che a soli 14 ha scalato i 4000 metri del Gran Paradiso morto nel 1996 a soli 30 anni in una spedizione. Suo coetaneo ed anche lui lombardo il canoista guardando le montagne del Nepal durante una prova non ha potuto non ricordare l’amico che non c’è più.

“Guardando in lontananza le cime di queste meravigliose montagne penso a Lecco ed al fatto che da lecco spesso sono partite spedizioni che hanno portato grandi gioie e aperto delle vie ed il mio pensiero va a Lorenzo (Mazzoleni)nche proprio nel 1996 quando io ero ad Atlanta io vincevo nel k2 e lui negli stessi giorni perdeva la vita dopo aver raggiunto la vetta” è questo il ricordo commosso a Pechino Express 2025 di Antonio Rossi su Lorenzo Mazzoleni, alpinista morto giovanissimo negli stessi giorni in cui Rossi vinceva una delle gare più significative della sua vita.

Lorenzo Mazzoleni, chi era e com’è morto l’alpinista italiano ricordato dall’amico Antonio Rossi a Pechino Express 2025

Nato il 15 dicembre 1966 a Lecco, Lorenzo Mazzoleni si appassiona sin da piccolo all’alpinismo e si iscrive ai corsi di Alpinismo giovanile del Cai Lecco, a 14 anni scala il Gran Paradiso mentre a 18 anni diventa membro dei Ragni della Grignetta di Lecco. La sua prima spedizione extraeuropea è a 19 anni e da allora è un successo dietro l’altro spingendosi sempre più oltre. Com’è morto Lorenzo Mazzoleni? Nel 1996 ha preso parte alla spedizione al K2 dei Ragni della Grignetta in occasione del cinquantesimo anniversario di fondazione del gruppo. Il 29 luglio raggiunge la cima, ma durante la discesa muore scivolando al Collo di Bottiglia Mazzoleni. E questa sera Antonio Rossi lo ha voluto ricordare a Pechino Express 2025