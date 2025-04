Pechino Express 2025, è scontro tra Complici e Medagliati: “Monnezza, Bastard*i”

La gara a Pechino Express 2025 si sta facendo sempre più dura e gli animi sono sempre più tesi e surriscaldati, agitati dall’agonismo e dalla voglia di arrivare per primi al traguardo di tappa c’è stato un acceso scontro tra Complici e Medagliati. Ad inizio tappa nel tentativo di giungere per primi ai risciò Antonio Rossi, inavvertitamente, ha fatto cadere Gigi Campanile che poco dopo si è rialzato dichiarando di non essersi fatto male, Rossi si è scusato e lui ha accettato le scuse. Finiti qui? Neanche per sogno perché successivamente la coppia di Complici, Gigi Campanile e Dolcenera ripensando all’episodio hanno accusato i Medagliati di essere entrati troppo nella competitività della gara.

Lo scontro tra Complici e Medagliati si accentua poco dopo quando beccando durante la gara, Gigi Campanile vedendo i Jury Chechi e Antonio Rossi li ha appellati come ‘I Bastardi ci sono’. I due campioni olimpici lo hanno mandato a quel Paese e successivamente Jury Chechi si è sfogato: “Questo appellativo anche se per scherzo non è elegante, ha perso un po’ di classe nell’appellarci come bastardi. Bastardi è un aggettivo troppo pensate!” Da parte sua Gigi Campanili ha rincarato: “Mi hanno rotto le scatole…sono incazza*o. Gli abbiamo fatto il favore prima e ci ripagano così” In realtà i Complici non hanno fatto nessun favore ai Medagliati semplicemente gli hanno ‘rubato’ il centro estetico della prova e beccati da Costantino Della Gherardesca hanno dovuto ‘cederglielo’.

Per il loro comportamento i Complici attaccano Medagliati è sono finiti nel mirino del web. Su X si legge: “Mai vista una coppia che litiga con tutti, di solito almeno una con cui vanno d’accordo c’è, i Complici stanno sul caz*o a tutti…chapeau.” “L’antipatia dei Complici è riuscita anche a rompere la bolla di pace e amore degli Medagliati” “Non possono essere veri dai non è possibile che non se ne rendono conto.” “Troppo odiosi e troppo pesanti.” Ed anche i Magici, eliminati nella scorsa puntata, hanno detto la loro con una Instagram stories: “Hanno detto Bastardi? Speravo di non aver sentito bene…che cosa brutta”. Ed alla fine anche Dolcenera è stata costretta ad intervenire: “Uno non può dire mezza cosa…ma non è possibile”