Jhonatan Mujica tra i concorrenti di Pechino Express 2025: nel 2023 ha partecipato all'Isola dei famosi

Crescono le indiscrezioni riguardo alla nuova edizione di Pechino Express 2025. Tra i concorrenti del programma troveremo anche una vecchia presenza dell’Isola dei famosi 2023, parliamo di Jhonatan Mujica, che per una breve parentesi ha preso parte al reality di Canale Cinque e adesso si rimetterà in gioco in una nuova veste. Non tutti i fan lo ricorderanno, ma Jhonatan Mujica avrà delle carte da giocarsi nella nuova edizione del programma. Per il momento non è stato reso noto il suo compagno o la compagna di viaggio, ma Jhonatan Musica sembra già certo di un posto nel programma che da anni è uno dei più apprezzati di Sky, dopo gli anni d’oro vissuti sui canali Rai.

Originario del Cile, Jhonatan Mujica ha vissuto anche in Venezuela e Argentina, dove ha iniziato la carriera nel mondo della moda, decidendo di lasciare gli studi in medicina per inseguire quello che lui stesso ha definito il sogno della sua vita, lavorare come modello. Ha sfilato per brand storici come Armani e anche Dolce e Gabbana, avrà presto la nuova occasione di cimentarsi in un reality dopo L’Isola dei famosi.

Pechino Express 2025 anticipazioni e spoiler sui nuovi concorrenti

Oltre a Mujica chi troveremo nel cast di Pechino Express 2025? Nelle ultime settimane si sono rincorsi rumor e anticipazioni riguardo al futuro del programma. Chi è pronto a partire per uno speciale viaggio in Oriente?

Gianmarco Zagato e Nicole Pallado sono due dei papabili concorrenti, così come si era vociferato degli ex gieffini Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria, pronti a mettersi in gioco nella trasmissione, anche se di recente hanno smentito la possibile partecipazione al programma.