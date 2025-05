Finale Pechino Express 2025 in onda durante l’elezione del nuovo Papa Leone XIV: e sul web scoppia l’ironia

La fumata bianca del Conclave con l’elezione del nuovo Papa Leone XIV ha stravolto i palinsesti Mediaset, Rai e di La7, sono saltati infatti tutti i programmi della prima serata dalla fiction Che Dio ci aiuti 8 su Rai1 a Propaganda Live su La7 passando per Lo show dei record su Canale5. A restare fermo in palinsesto, invece, è la finale di Pechino Express 2025 di questa sera, giovedì 8 maggio 2025 che va in onda lo stesso nonostante l’elezione del nuovo Papa Leone XIV.

Sky ha già dei canali dedicati all’informazione e quindi, come di consuetudine, la sua programmazione di Sky Uno intrattenimento non è stata modificata. Tuttavia sul web è esploda l’ironia con meme e sfotto sul fatto che l’ultima puntata di Pechino Express 2025 va in onda il giorno dell’elezione del nuovo Papa Leone XIV. con tutta l’attenzione mondiale concentrata sull’evento. Su Instagram non sono mancati commenti diretti al Conclave: “Come dice Parolin chi entra Papa esce Cardinale…sono preoccupato per i Medagliati” “Ad un certo punto ho tenuto che dalla balconata di San Pietro si affacciasse Dolcenera per cantare” “Hanno eletto il Papa quindi non posso offendere Dolcenera.”

In molti non hanno potuto far a meno di notare come la finale di Pechino Express 2025 va in onda in una serata troppo importante come l’elezione del nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost: “Rischia di fare meno dello 0% di share” “Sta andando in onda nel giorno sbagliato ma io non mi perdo la puntata” “Non mi interessa del nuovo Papa…qua tra poco mi toccherà vedere i Complici vincere Pechino ed io non sono per nulla pronto a questa sofferenza stasera.” “Speriamo che la finale di Pechino vada meglio del reveal del Papa.” “Preghiamo il nuovo Papa che i Complici non vincano questa finale.”