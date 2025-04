Infarto Antonio Rossi, confessione a Pechino Express 2025: “Ho rischiato di morire”

La 7a puntata di Pechino Express 2025, in onda questa sera, giovedì 17 aprile 2025, è contraddistinta dallo scambio delle coppie. Tutti i concorrenti sono stati mischiati tra di loro ed una delle coppie è formata da Samanta Togni ed Antonio Rossi, cioè Le Sorelle ed i Medagliati. I due sono amici da tempo e la loro sintonia non è passata inosservata ma durante il percorso si sono lasciati andare alle confidenza ed Antonio Rossi ha parlato di un momento drammatico che lo ha colpito nel 2021: è stato colto da un infarto.

Eliminati Pechino Express 2025, puntata 17 aprile/ Sorelle Togni ancora a rischio? La busta nera...

Scendendo nel dettaglio sull’infarto Antonio Rossi a Pechino Express ha confessato a Samanta Togni: “Non sono stato molto bene 3 anni fa, ho avuto un infarto. Ero con Yuri Chechi che stavamo facendo una gran fondo di bicicletta amatoriale ed ha cominciato a sentire la mano formicolare. E dopo un po’ ho capito che il mio corpo non reagiva, c’era qualcosa che non andava e da lì dopo un po’ ho chiamato l’ambulanza. L’ambulanza mi ha fatto un tracciato e mi hanno detto ‘stai avendo un infarto’ così…da allora ho avuto paura. Capisci che non sei un supereroe.”

Pechino Express 2025, Tatiana, chi è la mamma di Giale De Donà: l'ictus e la malattia/ "Mi occupo di lei"

Pechino Express 2025, sull’infarto Antonio Rossi confessa: “Jury Chechi mi è stato vicino”

Già in passato del suo infarto, Antonio Rossi ha parlato in svariate interviste prima di Pechino Express. Sul suo dramma ha confessato che a stargli vicino c’era proprio Jury Chechi: “Jury Chechi. È un fratello. C’era alla gran fondo di Conegliano, tra i primi che ho cercato dopo aver capito che stavo male davvero. Ha chiamato lui mia moglie Lucia. Momenti brutti e momenti belli: ne abbiamo vissuti di ogni insieme” Ed il figlio si chiama Jury proprio in onore del suo caro amico con cui ha deciso di partecipare a Pechino Express 2025 nella coppia dei Medagliati.