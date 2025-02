Pechino Express debutta con la nuova edizione il 6 marzo 2025 in esclusiva su Sky e NOW. Tra le coppie protagoniste del viaggio che attraverserà l’Asia spiccano le Atlantiche, duo formato da Ivana Mrázová e Giaele De Donà. Entrambe ex concorrenti del Grande Fratello Vip, vivranno un’esperienza ben lontana dai lussi e dalle comodità delle passerelle e degli studi televisivi.

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, le due modelle si sono raccontate alla vigilia della partenza, svelando aspettative, paure e determinazione per affrontare le sfide che le attendono in questo percorso estremo.

Pechino Express 2025, Ivana Mrázová e Giaele De Donà: perché hanno scelto il nome “Le Atlantiche”?

La scelta del nome non è casuale: “Abbiamo attraversato più volte l’oceano Atlantico per amore. Io sono sposata con un americano e anche Ivana è fidanzata con uno statunitense”, ha spiegato Giaele a Chi. Il loro rapporto, nato sotto i riflettori del GF Vip, si è consolidato nel tempo, fino a diventare la base per affrontare Pechino Express.

Dall’adattamento a culture completamente diverse alle lunghe camminate con zaini pesanti sulle spalle, passando per le difficoltà di reperire mezzi di trasporto e un’alimentazione ben lontana dalle abitudini occidentali, nulla sarà scontato. “Io non ho molto senso dell’adattamento, quindi so già che sarà un impatto fortissimo”, ha ammesso Ivana.

Pechino Express 2025 anticipazioni: le paure della coppia delle #Atlantiche

La vera sfida a Pechino Express non sarà solo fisica, ma anche mentale. Ivana Mrázová non ha nascosto a Chi di avere qualche timore: “Ogni tanto penso ‘non sopravviveremo’, ma poi mi dico che in due ce la possiamo fare”. Giaele, dal canto suo, si è detta decisamente pronta a sfruttare ogni strategia a sua disposizione: “Sono sempre stata sfacciata nel chiedere, e qui dovrò farlo spesso.”.

Le difficoltà legate al cibo potrebbero rappresentare un ostacolo significativo per le concorrenti. Giaele ha affermato di dover fare affidamento su riso in bianco per evitare rischi. Ivana ha scherzato sul fatto che, cresciuta in campagna, non teme di sporcarsi, ma si è chiesta se riuscirà a mantenere il ritmo del programma.

Giaele De Donà e Ivana Mrázová: “Perché dobbiamo sostenerci a vicenda a Pechino Express”

Uno degli aspetti più temuti dalle #Atlantiche a Pechino Express 2025 è la gestione della fatica e dello stress: “Ci sosterremo a vicenda, anche nei momenti difficili”, hanno assicurato alla rivista Chi.

Se l’unione farà la forza, non mancheranno le divergenze di opinione. Giaele De Donà non ha nascosto: “Ci conosciamo bene, quindi sappiamo che qualche discussione è inevitabile, ma il nostro obiettivo è lo stesso: arrivare fino alla fine!”.