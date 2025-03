Nathalie Guetta contro Vito Bucci, lite di fuoco a Pechino Express 2025: “È acido, acido”

La prima tappa in Thailandia ha messo a dura prova tutte le coppie di Pechino Express 2025 soprattutto I Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci. La tensione tra i due è alle stelle e la perpetua di Don Matteo puntata dopo puntata sta perdendo la sua simpatia e verve comica diventando più stanca e stressata. La goccia che fa traboccare il vaso, tuttavia, è quando i due chiedono ai Complici, Dolcenera e Gigi Campanile se possono dargli un passaggio sul loro mezzo, la coppia accetta ma poco dopo Nathalie decide di scendere perché convinta che la destinazione fosse sbagliata.

Un volta a terra è scoppiata la lite tra Nathalie Guetta e Vito Bucci, i Cineasti di Pechino Express 2025. “Stavano andando in un posto sbagliatissimo ed erano convintissimo e ci saremmo sbagliati del tutto…” Vito non è riuscito a convincerla del contrario ed alla fine è sbottato: “La prossima volta tira fuori la coscia e ferma una macchina” “È acido, acido” è stato il commento sdegnato dell’attrice francese. Insomma la coppia dei Cineasti a Pechino Express 2025 Nathalie Guetta e Vito Bucci sembra già al capolinea. I due riusciranno a superare le tensioni e le incomprensioni e continuare la gara in armonia?

Durante la gara Nathalie Guetta si è mostrata veramente stanca e provata ha iniziato a sclerare contro Vito. “Non possiamo urlare in questo modo, se urli così si spaventano” ha cercato di calmarla Vito. “Nessuno si spaventa io mi spavento alle stronzate di Fru.” ha continuato ad urlare Nathalie. “Se vedi una persona incaz*ata falla incazza*e due secondi e gli passa. Non la conosci questa regola di vita? Quindi chiudi questa questione…tu vuoi fare bella figura” è sbottata l’attrice. “Ma quale bella figura, io sono stato educato e non mi va di urlare in questo modo.” Tensione alle stelle tra i Cineasti a Pechino Express 2025 ed Vito Bucci ha dichiarato di essere ad un passo dal mollare Nathalie Guetta e la gara ed il reality.

