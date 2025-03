Anticipazioni Pechino Express 2025, Medagliati arrestati? Video su auto della polizia spiazza: cos’è successo

Continua il percorso dei Medagliati a Pechino Express 2025, Jury Chechi ed Antonio Rossi sono una delle migliori coppie dell’edizioni. Corretti, determinati e affiatati i due amici procedono il loro viaggio nell’adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca verso il Nepal. Nella tappa della puntata di oggi saluteranno le Filippine per approdare in Thailandia tuttavia dalle anticipazioni Pechino Express 2025 si scopre che ci sarà un imprevisto non da poco. I Medagliati verranno arrestati a Pechino Express 2025? Qual è la verità?

Scendendo nel dettaglio, nella clip di anticipazioni della prossima puntata si vedono Jury Chechi ed Antonio Rossi, i Medagliati, salire su un mezzo della polizia. Lo stesso atleta Rossi ammetterà: “Siamo stati arrestati.” Tuttavia considerando il contesto ed il tono ironico con cui ha pronunciato tale dichiarazione sembra abbastanza certo che i due non abbiano avuto un vero e proprio problema nel reality ma semplicemente abbiano ottenuto un passaggio insolito da un mezze della polizia thailandese. Per sapere però con certezza cos’è successo ai Medagliati di Pechino Express 2025 e come ci sono finiti su una macchina della polizia è necessario guardare la puntata di questa sera su Sky Uno ed in diretta streaming su Now.

Durante svariate interviste rilasciate i Medagliati di Pechino Express 2025 hanno rivelato quali sono stati i momenti più indimenticabili del viaggio. “Tantissimi. Pronti-via, io ho perso le lenti a contatto, sono inciampato… Pensavamo fosse un po’ più ‘televisivo’, che ci aiutassero… Invece ci siamo trovati in mezzo alla giungla senza sapere dove andare a dormire. Nelle difficoltà abbiamo iniziato a ridere” ha rivelato Antonio Rossi mentre Jury Chechi gli ha fatto eco rivelando di essere rimasto incantato anche dall’incontro con la gente del posto, di un’umanità e generosità fuori dal comune.