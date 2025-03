Pechino Express 2025, mai successo prima: Nathalie Guetta ha perso la Busta Nera

È partito alla grande questa edizione di Pechino Express ed uno dei personaggi che sin da subito ha iniziato a regalare risate e divertimento è l’attrice Nathalie Guetta, nota soprattutto per essere da oltre vent’anni la Natalina di Don Matteo ed in anni più recenti presenza fissa nel cast di STEP Stasera tutto è possibile condotto da Stefano De Martino. Risate assicurate con l’attrice francese che gareggia in coppia con Vito Bucci nella coppia dei Cineasti. E a chi se non a lei Costantino Della Gherardesca poteva assegnare un compito importante e di grande responsabilità: tenere la Busta Nera.

La grazie alla Busta Nera a fine puntata si saprà se la tappa è eliminatoria oppure no e dunque che la coppia eliminata dalla coppia vincitrice sarà davvero eliminata o potrà ritornare in gioco. “Consegno la Busta Nera alla persona di cui mi fido di più” ha ammesso Costantino Della Gherardesca al momento di consegnare la Busta Nera a Nathalie che dopo appena 10 minuti l’ha persa. Mai successo nella storia del reality che qualcuno avesse perso la busta e dopo il caso ed il trambusto per fortuna è stata ritrovata in spiaggia completamente coperta di sabbia ma per fortuna integra.

E non è tutto perché nei già dai primi minuti dall’inizio del gioco Nathalie ha portato leggerezza, divertimento e risate non risparmiandosi in battute e freddure: “Non sono una donna matura sono quasi avariata’. E subito dopo parlando della sua personalità e di che cose le piacerebbe cambiare ha ammesso: ‘Dalla vita mi sarebbe servita in dotazione un po’ zoccollagine, ne ho avuta poca in dotazione’ sottolineando che con il suo compagno di avventura non ci sarà mai nessuna relazione sentimentale. Insomma con Nathalie Guetta a Pechino Express 2025 se ne vedranno delle belle.