Semifinale Pechino Express 2025 è flop: finisce nel mirino del web tra attacchi e accuse

Sta andando in onda la semifinale di Pechino Express 2025. L’adventure game di Sky Uno condotto da Costantino Della Gherardesca, tuttavia, ha deluso le aspettative, questa edizione infatti, pur partendo benissimo, dalla seconda ha accusato segni di cedimenti, l’uscita di coppie divertenti e forti come gli Spettacolari ed i Primi Ballerini e poi anche i Cineasti unita ad un eccessivo e antipatico agonismo di altre come i Complici ed gli Estetici sono stati gli ingredienti di annunciato flop di Pechino Express 2025.

Ed anche nella semifinale di Pechino Express 2025, che per definizione avrebbe dovuto essere incalzante e ricca di colpi di scena è finita nel mirino del web. Su X, infatti, non mancano attacchi e critiche: “Quest’anno ha un cast imbarazzante e noioso” “Già dalla seconda puntata hanno eliminato le coppie migliori per arrivare in alto e gareggiare con gente molto meno forte e lo trovo di un noioso, si potrebbe fare un 50 e 50 ed eliminare una volta una coppia forte ed una volta una coppia scarsa, giusto per tenere vivo il gioco, il brio…etc etc” “Menomale che ci sono i Complici che fanno dinamiche se no che noia.” “Estetici finti Medagliati leali ma noiosi.”

Se da una parte Pechino Express 2025 è finito nel mirino del web accusato di essere un flop e pieno di noia, dall’altra in molti hanno rivalutato la coppia dei Complici Dolcenera e Gigi Campanile. La coppia nel gioco e nella vita puntata dopo puntata si sono mostrati a tutto tondo con pregi e difetti, è vero che hanno dei caratteri pesanti, sono spesso irascibili, anticipatici e offensivi ma gli fa riconosciuto il merito di aver creato dinamiche a Pechino e per questo su X c’è già chi lancia un appello: “Menomale che ci sono i Complici che fanno dinamiche, se no che noia! Li voglio all’Isola, alla Talpa ed al GF!”