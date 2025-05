Pechino Express 2025: anticipazioni semifinale 1 maggio

Penultima tappa e penultima puntata di Pechino Express 2025 che torna in onda oggi, giovedì 1ç maggio, con l’attesissima semifinale. Dopo le prime tappe che si sono svolte nelle Filippine e dopo i tanti chilometri percorsi dai viaggiatori in Thailandia, Pechino Express è sbarcato in Nepal dove, questa sera si svolgerà la semifinale. A raccontare le nuove emozioni dei viaggiatori sarà, come sempre, Costantino Della Gherardesca che sarà affiancato ancora dall’inviato Fru. Questa sera, tuttavia, ci sarà anche un ospite speciale. Direttamente dalla scorsa edizione, infatti, arriverà Fabio Caressa, protagonista indiscusso della scorsa edizione ed eliminato ad un passo dalla finalissima dai Pasticceri Damiano e Massimiliano Carrara.

Questa sera, Fabio Caressa riprenderà lo zaino e tornerà a macinare chilometri con un compito speciale, ma molto antipatico per le coppie in gara. I Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese e le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà, infatti, dovranno fare attenzione a Fabio Caressa che avrà una temibilissima “Football Flag”, vestendo così i panni di un divertentissimo malus calcistico.

Pechino Express 2025: le tappe della semifinale

Le quattro tappe che proveranno a superare le insidie della semifinale di Pechino Express 2025 dovranno percorrere 305 chilometri. La nona e penultima tappa di Pechino partirà dal lago di Phewa, nella città di Pokhara per poi correre al villaggio di Sauraha, dove le prime due coppie a firmare il Libro Rosso si sfideranno in una divertente prova vantaggio.

I viaggiatori, poi, con il loro zainetto e il loro euro, dovranno cercare nuovi passaggi, muoversi tra scimmie e lumache, affrontare insidiose sfide fisiche e cercare ospitalità per la notte per arrivare alla capitale Katmandu, dove scopriranno quali coppie staccheranno il biglietto per la finalissima.

Come seguire in diretta streaming Pechino Express 2025

L’attesissima semifinale di Pechino Express 2025 può essere seguita questa sera, in diretta televisiva, su Sky Uno. La penultima tappa dell’adventure game, inoltre, può essere seguita anche in diretta streaming collegandosi al sito Nowtv o scaricando l’apposita applicazione purché sia stato sottoscritto un abbonamento.