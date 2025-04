Tatiana, chi è la mamma di Giale De Donà: la malattia e l’ictus, il racconto a Pechino Express 2025

Nella settima puntata di Pechino Express 2025 le coppie in gara sono sottoposte ad una vera e propria sfida: lo scambio coppia. Tutti i concorrenti vengono mixati tra di loro e, tra le coppie più insolite formate, spiccano Gigi Campanile con Giulio Berruti e Dolcenera con Giaele De Donà. E quest’ultime durante il viaggio hanno avuto modo di scambiarsi delle confidenze e Giale De Donà si è confidata sulla malattia della mamma Tatiana, suo principale pensiero anche nel reality. “Vorrei un sacco sentire mia mamma” ha premesso la concorrente de Le Atlantiche.

“Io con mia mamma sono io sua mamma praticamente perché lei quando avevo solo 3 anni è rimasta disabile, è stata colpita da un ictus, è rimasta in sedia a rotelle e poi da lì è sempre peggiorata. Tutto quello che faccio lo faccio per far star bene lei, quando ho deciso di sposarmi ho deciso di fare il mio matrimonio in Messico solo per lei perché volevo farle fare un viaggio e volevo regalarle questo momento. Ed ha passato la settimana più bella della sua vita.” ha confessato Giaele De Donà sulla malattia della mamma Tatiana a Dolcenera.

Pechino Express 2025, Giaele De Donà fa una confessione sulla malattia della mamma Tatiana, Dolcenera: “Vive senza giocare più”

La confessione di sulla malattia della mamma Tatiana di Giale De Donà a Pechino Express 2025 ha lasciato letteralmente senza parole Dolcenera de I Complici: “Da una parte lei si prende cura di una mamma che sta su una sedia a rotelle ed ha dei problemi fisici, dall’altra però tutto il resto dell’umanità la esclude dai suo interessi…Giale non ha 26 ne ha 50 ma non per la sua saggezza ma per il modo in cui probabilmente vive senza giocare più.”