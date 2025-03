Nella seconda puntata di Pechino Express 2025, Dolcenera si è confermata come la concorrente più detestata. La cantante, in gara con il compagno Gigi Campanile, appare molto concentrata su se stessa e tutto le sembra dovuto e concesso. Chiede favori ai suoi compagni d’avventura, ma quando si tratta di ricambiare sostiene che Pechino è una gara. Un atteggiamento che cozza, e non poco, con ciò che è avvenuto nella prima puntata: trovandosi a rischio eliminazione descriveva il programma targato Sky come un’esperienza di crescita e un viaggio interiore. Lo sanno bene Virna Toppi e Nicola Del Freo, la prima dei #Primiballerini.

Il pubblico avrà assistito sicuramente a uno scontro fra Virna Toppi e Nicola Del Freo con Dolcenera e Nicolò Maltese. La cantante ha chiesto favori ai due professionisti, come quando ha pregato di poter passare davanti o le ha chiesto il nome della località dimenticata, ma adesso la Toppi ha capito che Emanuela Trane e il compagno sono un po’ prepotenti: “La prossima volta dovrebbe ricordarselo perché qui è sempre tutto gratis. Mi dà fastidio”. Prima o poi la ballerina del Teatro alla Scala di Milano le sbotterà contro?

Come spesso accade, essere troppo ingenui prima o poi si paga. Virna Toppi e Nicola Del Freo si sono ritrovati a essere ultimi in classifica e avranno una penalità sulla prossima partenza. Questo avvenimento l’ha scossa e non poco passando al contrattacco. Finalmente ha capito che essere gentili ed educati nell’adventure game si rivela una lama a doppio taglio perché non fa altro che avvantaggiare gli avversari. “Il mio problema è che mi fido sempre troppo delle persone. Lo so da sempre, ma continuo a farlo”, ha dichiarato la ballerina. Adesso ha imparato a conoscere chi è la coppia dei #Complici e, alla luce di quanto è successo, “non li guarderò più, andrò dritta per la mia strada”.