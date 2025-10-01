Pechino Express 2026, tra le coppie troveremo anche Mattia Stanga con Elisa Maino e Fiona May con Patrick Stevens? Ecco cosa rivela Adnkronos

Pechino Express 2026, da Mattia Stanga a Fiona May: spuntano nuove coppie

C’è fermento in vista di Pechino Express 2026, la nuova edizione del reality in programma il prossimo anno e con la conduzione, ancora una volta, di Costantino Della Gherardesca. Dopo l’ufficializzazione delle prime 5 coppie che concorreranno per la vittoria, i canali social della trasmissione hanno fatto sapere che prossimamente sarebbero state annunciate le altre coppie del cast.

In attesa di nuovi annunci ufficiali, però, nelle ultime ore è emersa un’indiscrezione attorno alle possibili nuove coppie che potremmo presto vedere insieme in tv. Secondo quanto appreso dall’Adnkronos, infatti, a Pechino Express 2026 prenderanno parte anche due sportivi, Fiona May e Patrick Stevens, rispettivamente ex lunghista ed ex velocista.

Nel programma non solo due campioni sportivi ma anche due content creator amatissimi dai più giovani: trattasi di Mattia Stanga e Elisa Maino, entrambi influencer e tiktoker dall’ampio seguito social, pronti anch’essi a mettersi in gioco nel reality.

Pechino Express 2026, quali sono le coppie finora ufficializzate

Il cast di Pechino Express 2026 prende così forma: in attesa di vederlo al completo, riassumiamo quali sono finora le coppie ufficiali. Nel reality troveremo Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, volti televisivi ed esponenti della comicità napoletana, ma anche Chanel Totti e Filippo Laurino, rispettivamente figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti e il suo migliore amico.

In Asia troveremo anche Jo Squillo con Michelle Masullo, sua figlia elettiva, così come i due giovani rapper Dani Faiv e Tony 2Milli e le modelle argentine Candelaria e Camila Solórzano. Grandi novità anche nel ruolo di inviato: ad affiancare Costantino Della Gherardesca ci saranno Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda, rispettivamente nei tre Paesi asiatici in cui si svolgerà il percorso del reality, ovvero Indonesia, Cina e Giappone.