Pechino Express 2026, svelate le prime novità della nuova stagione: quali sono le prime 5 coppie ufficiali, il nuovo itinerario e 3 inviati speciali

Pechino Express 2026: quali sono le prime 5 coppie ufficiali

Pechino Express 2026 scalda già i motori anche se la partenza della nuova edizione del reality è ancora ben distante e programmata per la prossima primavera. Lo show, che andrà nuovamente in onda su Skyuno e in streaming su Now, sarà ancora una volta condotto da Costantino Della Gherardesca e non mancheranno le emozioni di sempre, tra sfide adrenaliniche e un lungo viaggio a contatto con la natura.

Ma, a proposito di viaggio, chi saranno i protagonisti che si contenderanno la vittoria nella prossima stagione? Pochi giorni fa, durante la presentazione dei palinsesti della nuova stagione televisiva di Sky, sono state annunciate le prime 5 coppie ufficiali di Pechino Express 2026, e non mancano di certo nomi sorprendenti.

Tra queste troviamo Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, grandissimi amici nonché celebri comici del teatro e della televisione italiana, ma anche i rapper Dani Faiv e Tony 2Milli amatissimi dai più giovani. In gara ci sarà anche Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, insieme al suo migliore amico Filippo Laurino.

Pechino Express 2026: coppie in gara, itinerario e inviati speciali

Proseguendo con le prime coppie ufficiali di Pechino Express 2026, troveremo in gara anche Jo Squillo con Michelle Masullo, sua figlia elettiva nonché ex professoressa de L’Eredità e dj de La volta buona su Rai 1; infine, sono state ufficializzate anche Candelaria e Camila Solórzano, due top model argentine. Le altre coppie verranno invece sicuramente presentate nel corso delle prossime settimane.

Per quel che concerne invece il nuovo itinerario, la nuova edizione torna in Asia e farà tappa prima in Indonesia, poi in Cina e infine in Giappone. La costante resteranno come sempre le missioni che i concorrenti dovranno affrontare, tappa dopo tappa e a stretto contatto con la natura, con pochi soldi in tasca e sfruttando l’ospitalità delle comunità locali.

Tra le novità troviamo infine tre inviati speciali, al posto dell’uscente Fru, che affiancheranno Costantino Della Gherardesca nei tre rispettivi Paesi in cui si svilupperà il racconto del reality: trattasi di Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda.