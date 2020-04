Pechino express, cos’è il Mukbang?/ Video, Costantino:”Adesso diventerò ricco quanto Gerry Scotti”

Pubblicità

Siamo quasi alla fine di questa edizione di Pechino Express 2020 ma ecco che i concorrenti si trovano alle prese con una pratica amata e diffusa in Corea: il Mukbang. Si tratta di una pratica molto particolare, in cui ci si riprende mentre si mangia e si emette rumori che risultano piacevoli per il pubblico che interagisce. I video Mukbang sono girati con una webcam e mostrano dunque una persona che mangia enormi quantità di cibo rumorosamente e con gusto. Questa pratica è diventata popolare in Corea del Sud a partire dal 2010. “Le più grandi star di Mukbang hanno decide di milioni di visualizzazioni” fa sapere il conduttore. Nella finale di Pechino Express è Costantino Della Gherardesca a mettersi alla prova e a tentare di emulare i coreani nel Mukbang.

Cos’è il Mukbang? Costantino Della Gherardesca lo prova e…

“Ovviamente queste star guadagnano moltissimo e quindi ora sono molto interessato al Mukbang ed è per questo che sono qui, pronto a provarlo” ha sottolineato Costantino Della Gherardesca, mettendosi alla prova con la pratica tipicamente coreana. “Il Mukbang serve a trasmettere l’appetito a chi ci guarda e mangiare dare loro il godimento che avrebbero mangiando” spiega l’esperta al fianco del conduttore che prova, non senza difficoltà, ad emularla. Poi però riesce nell’impresa e non manca una battuta: “Adesso diventerò ricco quanto Gerry Scotti”.

Ecco un esempio di Mukbang:





