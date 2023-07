Pechino Express, ex ‘Avanti un altro’ tra i concorrenti?/ La candidatura di Laura Cremaschi e Claudia Ruggeri

Avanti un altro: Laura Cremaschi e Claudia Ruggeri sono prossime al debutto a Pechino Express?

Laura Cremaschi e Claudia Ruggeri si candidano al titolo di concorrente unico per un posto nel cast di Pechino Express 2023, ma non lasciano Avanti un altro! Le due aspiranti “Psicologhe” di Pechino Express 2023 si conoscevano per la prima volta in TV, prendendo parte al game show in onda sulle reti TV e streaming Mediaset condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, Avanti un altro, dove coprono i rispettivi ruoli di Miss web e Miss Claudia.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli al party di 'Ciao Darwin'/ Il conduttore: "Questa è l'ultima edizione"

Ma, complice la loro ambizione a voler estendere la popolarità e la loro attività televisiva, il duo di showgirl ora si candida per un posto nel cast delle coppie di concorrenti a Pechino Express, sognando il titolo di concorrente unico.Di recente, nello stesso giorno, come in un inscindibile legame gemellare Laura Cremaschi e Claudia Ruggeri hanno entrambe conseguito la laurea di primo livello nella facoltà di Psicologia, per poi palesarsi intente a proseguire gli studi in prospettiva della specializzazione.

"Paolo Bonolis soffre per la rottura con Sonia Bruganelli"/ Il retroscena dopo l'addio: "La ama ancora"

Le aspiranti Psicologhe, potenziali tali di nome a Pechino Express nell’imminente e di fatto nella vita prossimamente- nell’attesa per il ritorno sulle reti Mediaset confermato- si raccontano al giornale diretto da Alfonso Signorini, senza filtri. Claudia svela di sognare di fare della psicologia il suo lavoro a tempo pieno e si dichiara orgogliosa di aver conseguito la prima laurea con votazione finale di 103 su 110. Laura ha conseguito la laurea con votazione 93/100, soddisfatta del risultato, dal momento che la psicologia resta una grande passione al di là degli studi intrapresi in prospettiva della professione come piano B oltre lo showbiz.

Sonia Bruganelli festeggia l'ex Paolo Bonolis e lo stuzzica/ "Quella candelina spezzata mi incuriosisce…"

La candidatura delle Miss “Psicologhe”

E, tra una dichiarazione e l’altra, poi, non può mancare la candidatura del duo di aspiranti Psicologhe al gioco del viaggio itinerante alla scoperta del lato esterofilo di sé, Pechino Express: “Ci piacerebbe fare insieme le psicologhe a Pechino Express: due come noi non le trovate e soprattutto non ci sono mai state in gara. Oppure, semplice: Roberta Bruzzone – è il nostro mito – fatti più in là! Ma ci piacerebbero anche trasmissioni con esperimenti sociali: insomma, le dottoresse sono pronte”, si apprende tra le righe riprese nell’intervista concessa da Laura Cremaschi e Claudia Ruggeri, a Chi magazine.

Nel frattempo, intanto, LDA ed altri ex Amici conquistano la Generazione zeta su Spotify Italy!











© RIPRODUZIONE RISERVATA