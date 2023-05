Pechino Express: Federica Pellegrini a rischio ritiro?/ L’infortunio pre-finale

Pechino Express 2023: Federica Pellegrini si ritira ad un passo dalla finale?

Federica Pellegrini rischia il ritiro, ad un passo dalla finale di Pechino Express? La domanda sorge ora spontanea, dal momento che la bionda campionessa nel mondo dello sport made in Italy, di influenza e fama international, registrerebbe un infortunio di non lieve entità al reality show che la vede competitor in coppia con il marito Matteo Giunta. I due coniugi, nonché complici professionisti tra i protagonisti sportivi in attività nel mondo del nuoto italiano, formano un concorrente unico al noto adventure game di Pechino Express. E, nonostante tra i consorti sia il novello sposo e storico preparatore atletico di lei a registrare il maggior numero di défaillance, in termini di “cadute”, nel gioco itinerante sulla sopravvivenza in corso, la coppia vip sarebbe a rischio ritiro dall’avventura tv per un infortunio della bionda “Divina”.

I Novelli Sposi, Federica Pellegrini e Matteo Giunta/ Salvi a Pechino Express 2023

Federica Pellegrini e Matteo Giunta non sono i vincitori di Pechino Express?

La coppia di consorti é promossa all’upgrade di concorrente in corsa alla finale di Pechino Express. Tre, infatti, sono i finalisti in corsa, insieme ai due sportivi che formano i Novelli Sposi, e con quest’ultimi si annoverano gli Italo Americani, Le Mediterranee; fuori dai giochi, invece, i Siculi. Così come rende noto il profilo Instagram di Pechino Express, attraverso un post condiviso online, della semifinale.

Pechino Express, Barbara Prezia attacca Matteo Giunta: "Hai dimenticato valori"/ Federica Pellegrini sbotta

La penultima puntata del reality show di Sky Uno, tuttavia, non si direbbe del tutto fortunata per i preannunciati finalisti Novelli Sposi, dal momento che nella puntata dell’upgrade la campionessa di nuoto in stile libero, Federica, finisce in lacrime per un inaspettato incidente di percorso, che ora potrebbe rivelarsi il preludio ad un infortunio grave, tanto da portarla al ritiro in coppia con Giunta, dal reality Sky. “Matteo è caduto mille volte nel corso delle puntate ma a farsi male è stata Federica, caduta una sola volta”, tuona non a caso qualche utente, tra i cinguettii aggreganti su Twitter, di reaction alla semifinale di Pechino Express.

I Novelli Sposi, Federica Pellegrini e Matteo Giunta/ Vincitori della tappa di Pechino Express, ma...

Ma per scoprire quali sorti ora attendono i Novelli sposi a Pechino Express 2023, non ci resta che seguire la puntata finale del reality show, prevista per il prossimo giovedì 11 maggio 2023. Occasione in cui verrà decretata la coppia vincitrice del reality show itinerante. Nell’attesa, intanto, l’opinione dei fan della coppia attivi online si divide tra i messaggi di chi scommetterebbe sulla vittoria dei novelli sportivi e chi invece prevede il ritiro dei consorti, alla puntata epilogo di Pechino Express.











© RIPRODUZIONE RISERVATA