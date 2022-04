Fru e Aurora Leone, gli Sciacalli di Pechino Express 2022 e la sfortuna/ Eliminati?

Nella quarta puntata di Pechino Express 2022, la prima prova che il gruppo degli Sciacalli, formato da Fru e Aurora Leone, ha dovuto affrontare è stata quella dell’assemblaggio del sacro Tesbih. I due chiedono ai passanti se riescano ad assemblarlo ma purtroppo non ottengono risposte positive, tutti i turchi lo conoscono e la coppia ha a disposizione il kit, ma realizzarlo non è semplice, ci vuole molta pazienza, tanto che Aurora afferma con tono sarcastico: “E’ la cosa più ansiosa che abbia mai fatto in tutta la mia vita”.

La seconda prova, richiede un selfie delle coppie, che deve includere la torre della Vergine e il lato europeo della città, tutti chiedono ai passanti per capire dove si trovi la torre, ma per ottenere l’inquadratura giusta i viaggiatori devono recarsi nella sponda asiatica. Il punto panoramico può essere raggiunto in macchina o in traghetto e la coppia decide di affrontare il traffico in autostop arrivando secondi. Poi si recano Grand Bazaar, il compito è quello di acquistare un paio di babbucce turche, un chilo di lokum e un cezve, hanno a disposizione una somma di denaro ma devono contrattare, i due sono riusciti a restare con 20 lire in più e Aurora afferma: “anni di mercato sono serviti”.

Gli Sciacalli non hanno superato brillantemente nè la prova immunità, nè la prova del dondurma e neanche quella del bagno turco. Giunti al momento di cercare un alloggio per la notte, stanchissima, Aurora decide con ironia di prendere prima un buon gelato. Mentre tutte le altre coppie, chi facendosi ospitare dai turisti, chi in ristoranti italiani, trovano la soluzione per trascorrere serenamente la notte, gli Sciacalli si trovano in difficoltà. Fru e Aurora chiedono a molti abitanti del luogo la possibilità di alloggiare per una notte a casa loro, dormendo se necessario anche a terra, ma non sembrano arrivare buone notizie per la coppia.

Ad un certo punto il proprietario di un negozio decide di accoglierli per una sola notte ma il luogo non è esattamente come i due lo immaginavano. Fru commenta dicendo: “E’ un negozio che puzza moltissimo, pieno di porte e infissi che ci lascia dormire” e Aurora stanca ma sorridente concorda affermando però: “Anche questo è Pechino Express, dormire in negozi di porte”, Un’esperienza poco gradevole forse, ma che sicuramente fa totalmente parte dello spirito del gioco.











