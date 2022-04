Barbascura X e Andrea Boscherini, gli Scienziati Pechino Express/ Tensioni con Italia-Brasile: “maleducate..”

Nella quarta puntata di Pechino Express 2022, la prima prova che il gruppo degli Scienziati, formato da Barbascura X e Andrea Boscherini, ha dovuto affrontare è stata quella dell’assemblaggio del sacro Tesbih, i due hanno chiesto aiuto ai passanti ma non è stato semplice, poichè tutti conoscono il Tebish ma pochi sanno assemblarlo. Superata anche la seconda prova, che richiedeva una foto accanto alla torre della Vergine, le coppie dovevano dirigersi verso il Grand Bazaar, il mercato coperto più grande del mondo. Durante il tragitto però ci sono stati non pochi dissapori tra la coppia degli Scienziati e Italia-Brasile.

I due Scienziati di Pechino Express 2022 hanno incontrato la coppia Italia-Brasile mentre cercavano di scavalcare il passaggio a pagamento, spingendo via il controllore; gli Scienziati lo hanno definito un bruttissimo gesto ed hanno affermato che il modo in cui arrivano sempre prime è scorretto. Durante la prova immunità, che richiedeva equilibrio e strategia di vendità, Barbascura X si è bloccato alla fase iniziale per mancanza di equilibrio, poi come se non bastasse, nelle prove successive, si scontra ancora con Italia-Brasile.

Durante la prova del dondurma, tipico gelato turco, gli Scienziati, ma anche gli altri concorrenti del gioco erano molto nervosi poichè, il venditore di dondurma ama fare dei giochi col gelato prima di consegnarlo ai clienti, qualcosa di molto divertente ma non per chi ha il tempo contato. Barbascura X sembrava già innervosito dal venditore di gelati e ripeteva continuamente, in inglese: “sbrigati, dobbiamo correre, veloce per favore”, poi come se non bastasse sono arrivate Italia-Brasile e la situazione è peggiorata. Le due hanno cercato di scavalcarli e prendere il gelato, al che Barbascura X ha esclamato: “Oh che maleducata, dinuovo!”.

La risposta delle ragazze di Pechino Express 2022 è stata immediata: “nono scusa pensavo avessi finito”. Le Italia-Brasile hanno rivelato di avergli fatto un favore, in quanto lo scopo del gioco era mangiare un gelato in due mentre Barbascura X aveva preso due gelati; lui invece nei loro riguardi ha dichiarato: “Non mi va di esprimermi nei confronti di italia- brasile come persone, però non mi piace per niente come si sono comportate”. In ogni caso a parlare è la classifica e dal risultato finale di tutte le prove, le Italia-Brasile sono nuovamente arrivate prime, mentre gli Scienziati sono invece arrivati ultimi.











