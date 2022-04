Nikita Pelizon e Helena Prestes, Italia-Brasile di Pechino Express 2022/ Sono loro quelle da battere!

Nella quarta puntata di Pechino Express 2022, la prima prova che il gruppo Italia-Brasile, formato da Nikita Pelizon e Helena Prestes, ha dovuto affrontare è stata quella dell’assemblaggio del sacro Tesbih; le due sono andate alla ricerca di un negozio di Tesbih per poterlo assemblare e poi hanno proseguito il loro percorso. Hanno affrontato brillantemente tutte le prove, utilizzando però anche qualche metodo “scorretto” come afferma Barbascura X degli Scienziati. Le due infatti, durante il percorso per il Grand Bazaar, sono state avvistate dagli Scienziati mentre scavalcavano un passaggio a pagamento ed eludevano i controlli.

Le Italia-Brasile hanno giocato di strategia anche durante la prova del gelato turco, prendendo uno dei due gelati della coppia degli Scienziati, che non aveva compreso l’utilità di un solo gelato per la prova e non due. Nonostante non abbiano vinto, sono state le migliori anche nella prova immunità e la loro bravura è stata poi ripagata a conclusione della prova del Besiktas, a seguito della quale, le due hanno ricevuto due lettere importanti da parte dei loro cari. Durante la prova del bagno turco, hanno mostrato tutta la loro sensualità, tanto che Victoria Cabello del gruppo dei Pazzeschi ha affermato: “sembrava veramente un soft porn a un certo punto”.

Nikita Pelizon e Helena Prestes, le Italia-Brasile: le lettere da parte dei cari e il tatuaggio di Pechino Express 2o22

Le Italia-Brasile sono al primo posto per il viaggio in Uzbekistan e dopo il loro percorso è più che meritato. Dopo aver vinto la prova del Besiktas, le due hanno potuto leggere una lettera da parte dei loro cari. Nikita Pelizan riceve una commovente lettera da parte dei genitori: “Sono ormai diversi anni che giri il mondo affrontando ostacoli di ogni tipo, comunque vai avanti imperterrita, quindi cosa dirti? Continua così, non cambiare e non mollare mai, quelli che per qualcuno saranno solo dei sogni, per te saranno anche realtà.” Sulla lettera lei dice commossa: “I miei genitori sono testimoni di Geova e non gli è piaciuto minimamente il lavoro che ho fatto nel mondo dello spettacolo, sembra che siano fieri finalmente, è quello che avrei sempre voluto, leggerò questa lettera un sacco di volte”.

Helena Prestes invece ha ricevuto una lettera dalla sua migliore amica e sembrava davvero molto contenta. Poco dopo le due sono andate a fare un tatuaggio sulla nuca, col simbolo di Pechino Express, che Nikita commenta così: ” I miei sono contrari ai tatuaggi e la prima cosa che ho fatto dopo aver letto la lettera è stato un tatuaggio…”.











