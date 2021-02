PECORELLA, GLI INDIZI: CHI È?/ Le ipotesi: Ambra, Alessandra Mussolini e La Pina

Tocca alla Pecorella contro il Baby Alieno nello spareggio de “Il Cantante Mascherato”: “Spero che qualcuno mi salvi. Del Giappone conservo un ottimo ricordo… Se non avete mai visto una pecorella con la grinta del leone, dovete stare attenti”. Dopodiché, è partita la musica e la Pecorella ha fatto impazzire il pubblico al grido di “Vola, con tanto fiato in gola”. Al termine della performance vocale, i giudici hanno formulato le loro ipotesi sull’identità del personaggio famoso nascosto sotto il costume “ovino”. A partire è stata Caterina Balivo, la quale ha fatto il nome de La Pina, mentre Costantino Della Gherardesca ha parlato di Ambra Angiolini. Patty Pravo ha ipotizzato che si tratti di una donna fiera e libera, quale Milena Vukotic, storica partner di Paolo Villaggio nella saga del ragionier Fantozzi. Flavio Insinna ha invece nominato Alessandra Mussolini. Francesco Facchinetti, infine, è andato a sensazione, senza tenere troppo conto degli indizi, facendo il nome di Michelle Hunziker. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

Chi è la Pecorella? Tutte le ipotesi

Chi è la Pecorella de Il Cantante mascherato 2021? Il programma di successo condotto da Milly Carlucci è tornato con la seconda edizione e tanti nuovi personaggi da scoprire. Tra le tante maschere della seconda edizione c’è anche quella della Pecorella che tanto ha incuriosito il pubblico televisivo. Chi si nasconde sotto la maschera di questo delizioso personaggio? Ecco tutti gli indizi sulla maschera e i nomi dei possibili personaggi che potrebbero rivestire i suoi panni. Nella presentazione, la Pecorella ha detto di sentirsi smarrita in un momento di lupi e di essere una persona molto seria al punto che deve cercare di smorzare questo suo lato del carattere diventando più leggera.

Ma non finisce qui, tra gli indizi disseminati durante la prima puntata, la Pecorella ha anche aggiunto che nel cantare diventa più libera e leggera e di essere molto timida e di non riuscire a parlare a ruota libera. Infine ha aggiunto “strano vedere una pecorella da sola, ma in un attimo la tenera pecorella è in grado di trasformarsi in un ariete”.

La Pecorella de Il Cantante mascherato 2021, tutti gli indizi

Gli indizi della Pecorella de Il cantante mascherato 2021 hanno attirato l’attenzione del pubblico televisivo e dei social che è rimasto piacevolmente colpito dalla maschera, ma anche dalla prima performance canora. La maschera, infatti, si è esibita sul palcoscenico del popolare show di Milly Carlucci cantando il brano “Diamonds are girls best friends”. Romantica e gentile, la pecorella ha fatto breccia nel cuore del pubblico italiano che, quasi a parere unanime, sui social ha associato la maschera della pecorella alla conduttrice Francesca Fialdini. Anche Patty Pravo in giuria ha fatto il nome della conduttrice di Rai1. Sicuramente a giocare un ruolo determinante in questa ipotesi del pubblico è stato l’indizio dato dalla pecorella “di non riuscire a parlare a ruota libera”. Proprio “A ruota libera” è il nome del programma che la Fialdini conduce con grande successo la domenica pomeriggio su Rai1. Sarà davvero lei la Pecorella de Il Cantante Mascherato?

