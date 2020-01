Pedro alla Roma?/ Calciomercato, possibile altro colpo dopo Carles Perez!

Sfumato Matteo Politano, la Roma è pronta a piazzare il colpaccio per l’attacco: l’ultima pista porta a Pedro Rodriguez, esterno del Chelsea in scadenza di contratto nel giugno 2020. Il direttore sportivo Gianluca Petrachi avrebbe effettuato un sondaggio con alcuni intermediari: come riporta Forza Roma, non è escluso che ci sia stato anche un incontro. L’ex Barcellona ha raccolto 7 presenze tra Premier League e Champions League con i Blues e difficilmente arriverà il rinnovo di contratto: i giallorossi puntano ad un affare costo “quasi zero”. Uno dei possibili ostacoli da superare è l’ingente ingaggio del 32enne, ma la Roma vorrebbe proporre una spalmatura dello stipendio su tre anni.

Se l’operazione Pedro è ancora tutta da imbastire, la Roma ha una certezza: parliamo di Carles Perez, fantasista del Barcellona. Il Mundo Deportivo conferma che le due società hanno raggiunto l’accordo definitivo per il trasferimento del catalano in giallorosso: la trattativa si sarebbe sbloccata grazie alla rinuncia dei blaugrana al diritto di recompra. Un’operazione da 15 milioni di euro in tutto, il Barcellona manterrà un diritto di prelazione sulla futura rivendita del calciatore. Non è da escludere che il 22enne arrivi nella Capitale già domani per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con la Lupa fino al 30 giugno 2024.

© RIPRODUZIONE RISERVATA