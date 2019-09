Pedro Almodovar compie 70 anni/ Il regista della passione tra colori e provocazioni

«Spero un giorno di non essere più alla moda per diventare un classico»: una frase che riassume alla perfezione il Pedro Almodovar pensiero, il regista che ha segnato la storia della Spagna negli ultimi tre decenni e che oggi, mercoledì 25 settembre 2019, compie 70 anni. Considerato uno dei registi più popolari del cinema recente, sicuramente il più importante della settima arte spagnola, il maestro di Calzada de Calatrava è riuscito a tracciare un solco nella cinematografia mondiale per il suo stile personale e per la sua costante ricerca nell’universo della passione. Premio Oscar per il miglior film straniero con Tutto su mia madre, il suo miglior lungometraggio insieme a Volver e Dolor y Gloria, il cineasta castellano ha acceso i riflettori del suo cinema sui sentimenti, con trame ricercate, provocatorie e illuminate da mille colori, esemplari nello scavare in fondo all’animo umano tra dolcezza e istrionismo.

PEDRO ALMODOVAR COMPIE OGGI 70 ANNI

Premiato con il Leone d’oro alla carriera al Festival di Venezia 2019, Pedro Almodovar ha girato 21 film che possiamo inserire in quattro “percorsi”: sperimentale, del perfezionamento stilistico, sociale e introspettivo. E sono tanti gli artisti lanciati/consacrati dalle sue pellicole: da Carmen Maura a Cecilia Roth, passando per Rossy de Palma e Javier Bardem. Ma sono due gli attori che vantano un legame speciale con “Pedro”: parliamo di Antonio Banderas e Penelope Cruz. Premiato con la Palma d’oro per la migliore interpretazione maschile al Festival di Cannes 2019, Banderas si è “assunto la responsabilità” di rappresentare Almodovar in tutto e per tutto in Dolor y Gloria: un rapporto che ha vissuto alti e bassi, come confermato dai due diretti interessati, ma che ha regalato ai cinefili alcuni dei lavori segnanti della storia della cinematografia. Senza dimenticare il grande amore del regista per l’Italia, basti pensare alla passione viscerale per Mina. Insomma, un grande maestro che ci regalerà tante altre emozioni: buon compleanno, Pedro Almodovar!

