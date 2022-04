Pedro galletto coraggioso/ Su Italia 1 il film d’animazione della Eagle Pictures

Pedro galletto coraggioso, film di Italia 1 diretto dai fratelli Gabriel e Rodolfo Riva Palacio Alatriste

Pedro galletto coraggioso va in onda oggi, domenica 17 aprile 2022, su Italia 1 a partire dalle 16.15. Si tratta di una pellicola del 2015 prodotta in Messico dove vede alla regia i fratelli Gabriel e Rodolfo Riva Palacio Alatriste che ne hanno curato anche la sceneggiatura.

Il film è distribuito da Eagle Pictures e prodotto da Pantelion Films, Simka Entertainment. I doppiatori originali sono: Bruno Bichir che presta la voce a Toto, Omar Chaparro è Patìn Patàn, Maite Perroni e Sergio Sendel è Bankivoide. In Italia il doppiaggio è stato curato dal direttore Leslie la Penna negli D-Hub Studios.

Pedro galletto coraggioso, la trama del film: un galletto stanco di svegliare gli abitanti della fattoria

Il protagonista di Pedro galletto coraggioso è il simpatico galletto Pedro, che diversamente dai suoi simili, è stanco di svegliare gli abitanti della fattoria dove trascorre le sue giornate con il suo canto. Il suo grande sogno è di diventare un gallo da combattimento e presto riuscirà ad esaudire il suo desiderio in maniera tutta inaspettata. I suoi amici, compresa la sua famiglia lo beffeggiano, nessuno crede che possa sostenere un duello, ma la caparbietà del galletto gli consentirà di raggiungere il suo fine e dimostrare a tutti di avere molto coraggio. Un allevatore furbo e poco di buono inganna i proprietari della fattoria dove il galletto Pedro vive, proponendogli una scommessa dove la posta in gioco è tutta la fattoria con animali annessi. Per impedire che la fattoria finisca nelle mani dell’allevatore, bisogna vincere un combattimento tra galli. Pedro decide di gareggiare e comincia ad allenarsi per sconfiggere il temibile Sylvester Pollone. Una grande responsabilità per Pedro perché è consapevole che il destino di tutti è nelle sue ali. Per farsi aiutare nell’impresa Pedro con alcuni suoi amici si mettono in viaggio alla ricerca di un allenatore che possa prepararlo al meglio ad affrontare il combattimento.

Il video del trailer “Pedro galletto coraggioso”













