Pedro galletto coraggioso/ Video, su Italia 1 il film d’animazione (3 aprile 2020)

Pedro galletto coraggioso va in onda su Italia 1 prevede per il pomeriggio di questo venerdì 3 aprile a partire dalle ore 15:55. Si tratta di una realizzazione messicana relativa all’anno 2015 che ha visto la collaborazione di diverse case cinematografiche e che soprattutto è stata distribuita nelle migliori sale cinematografiche di tutto il mondo grazie alla Eagle Pictures. La regia del film è stata condivisa da Gabriel Riva Palacio Alatriste e Roldolfo Riva Palacio Alatriste, i quali si sono occupati anche del soggetto della sceneggiatura mentre la fotografia è stata curata da Aldo Cruz.

Pedro galletto coraggioso, la trama del film

Ecco la trama di Pedro galletto coraggioso. Il nostro protagonista è un galletto che vive in una fattoria gestita a livello familiare ad una famiglia che gli vuole molto bene. Nonostante abbia un ruolo molto importante in quanto tutte le mattine deve suonare la sveglia a tutti mettendo da conoscenza dell’orario necessario per potersi occupare di tutte le varie esigenze della fattoria Pedro ha tantissime altre aspirazioni. Nello specifico questo suo ruolo all’interno della fattoria non gli è più sufficiente in quanto spera che un giorno possa diventare un gallo di combattimento. Lui infatti si allena costantemente per aumentare le proprie capacità fisiche soprattutto nell’arte del combattimento in maniera tale da diventare una sorta di campione del mondo per la sua categoria di riferimento. Un desiderio che ben presto dovrà essere assolutamente realizzato per salvare quello che il futuro è il destino della fattoria.

Infatti i proprietari della sua fattoria vengono un giorno imbrogliati da un imprenditore il quale praticamente li convince a scommettere in una sorta di gara da combattimento e nel caso dovessero risultare sconfitti perderanno completamente la loro fattoria. Insomma Pedro dovrà allenarsi ulteriormente per riuscire ad ottenere un livello agonistico tale per cui possa essere in grado di avere la meglio nel combattimento che si sta per ricreare.

Il galletto dovrà affrontare dei veri e propri campioni in questo genere di arte e soprattutto dovrà superare le sue perplessità una volta che si renderà conto che combattere non è così bello come aveva immaginato nei propri desideri. Soltanto grazie alla sua straordinaria passione e riconoscenza nei confronti dei proprietari della fattoria sarà possibile avere la meglio e quindi salvare la stessa fattoria da un destino quantomeno nebuloso.

Video, il trailer di Pedro galletto coraggioso





