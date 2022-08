Pedro Lazaga, marito Rosario Flores/ Primo incontro sul set grazie ad Almodovar

Pedro Lazaga, la dolce metà dell’attrice Rosario Flores

Pedro Lazaga è il famoso marito della cantante Rosario Flores. La madrilena, figlia della celebre ballerina e attrice Lola Flores e del musicista Antonio González, nonché sorella minore dell’attrice e cantante Lolita Flores e del cantautore Antonio Flores, si appassiona al cinema fin da piccina. Così, ben presto, si cimenta nell’interpretazione di piccoli ruoli in film e in serie televisive spagnola. Nel frattempo conosce Carlos Orellana, con cui mette al mondo la figlia Alba Flores. Soltanto dopo entra in contatto con Pedro Lazaga, con cui sale all’altare nel 2006 e mette al mondo il figlio Pedro Antonio.

Pedro Lazaga e il primo incontro sul set con Rosario Flores

Stando ad alcuni rumors le strade di Pedro Lazaga e Rosario Flores si sarebbero incrociate per la prima volta diversi anni fa. I due si sarebbero conosciuti durante le riprese di uno dei film pluripremiati di Almodóvar, con Rosario Flores protagonista. “Dico sempre a Pedro che devo ringraziarlo per aver incontrato mio marito lì. È stato il primo assistente alla regia”, ha raccontato Rosario in una bella intervista di non molto tempo fa. Il padre di lui, Pedro Lazaga, è stato un altro regista importante, evidentemente in grado di trasmettere al figlio la passione per la cultura, l’arte e per il cinema.

