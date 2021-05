Pekin Express, chi sono i concorrenti?/ Rumors su Nino formicola e Franco Terlizzi

Pekin Express, l’erede di Pechino Express che andrà in onda su Sky, comincia a muoversi. L’adventure game che, per anni, è stato trasmesso da Raidue, approda sulle reti Sky anche se, per il momento, non si sa ancora quando sarà trasmessa la nuova stagione. La pandemia in corso ha rallentato la produzione della nuova stagione. Al momento, infatti, si starebbe lavorando sulla carta per identificare una possibile tratta di viaggio. Secondo indiscrezioni raccolte da TvBlog, le registrazioni della nuova stagione di Pekin Express che sarà condotto sempre da Costantino Della Gherardesca, immancabile padrone di casa, potrebbero partire a settembre. Se così fosse, il programma potrebbe poi essere trasmesso nella primavera 2022, dopo la nuova edizione di Masterchef Italia. Tuttavia, nonostante manchi ancora diverso tempo, comincianto a circolare i primi nomi sui futuri concorrenti.

Pekin Express, Nino Formicola e Franco Terlizzi tra i concorrenti?

Tra i concorrenti di Pekin Express potrebbero esserci due ex naufraghi dell’Isola dei Famosi. Secondo alcune indiscrezioni raccolte dal settimanale Nuovo Tv e riportate dal portale Gossip e Tv, infatti, tra le coppie della nuova edizione di Pekin Express che manterrà le stesse caratteristiche di Pechino Express trasmesso da Raidue, potrebbero esserci Franco Terlizzi e Nino Formicola. I due sono stati concorrenti della stessa edizione dell’isola dei Famosi e, tra loro, è nata una bella amicizia che dura ancora oggi. “Voglio che Nino sia preparato perché presto potrebbe arrivare per noi una sfida da affrontare in coppia”, avrebbe detto Terlizzi. I due amici, dunque, affronteranno insieme le avventure di Pekin Express?

