Il mondo del calcio nel 2022 si è ritrovato a piangere Pelè, una delle più grandi leggende di sempre nel mondo del calcio. Il fenomeno brasiliano non è stato solo ammirato in campo ma anche fuori, dopo tanti anni di carriera si è dato molto da fare nell’ambito della solidarietà e della beneficienza, stando vicino a quella parte del suo Paese che ha sempre sofferto. Ma com’è morto Pelè?

Ricoverato per circa un mese all’ospedale di San Paolo, alcune disfunzioni renali e cardiache si sono rivelate fatali per il campione, che soffriva da tempo di un tumore al colon e che si è rivelato mortale per il campione di più generazioni. Nato nel 1940, Pelè è diventato un’icona del calcio mondiale e la notizia della sua scomparsa ha tenuto incollati per giorni milioni di fan sparsi per il mondo, che non avevano mai smesso di seguirne le vicende anche dopo il ritiro, andato in scena nel 1977.

Pelè, la malattia e le fake news

La malattia di Pelè era cosa nota da tempo ai fan del brasiliano, ma in passato, ancora prima della scomparsa ufficiale, si erano diffuse delle irrispettose fake news nei confronti dell’asso del calcio. Uno degli ultimi bollettini medici riguardo alle condizioni di Pelè, recitava:

“E’ stata diagnosticata un’infezione respiratoria, “che è stata trattata con antibiotici. La risposta è stata adeguata e il paziente, che rimane in una stanza comune, è stabile, con un miglioramento generale delle sue condizioni di salute”.