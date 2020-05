Pelè, come sta?/ Le condizioni di salute tra depressione e difficoltà ambulatorie

Pubblicità

Come sta Pelé? Questa sera la nostra televisione ripropone il film dedicato alla vita del tre volte campione del Mondo, e ci si interroga allora sulle sue condizioni di salute. Oggi O Rei ha 79 anni, e ne compirà 80 il prossimo ottobre; nelle ultime uscite pubbliche lo abbiamo visto su una sedia a rotelle, cosa che ovviamente ha interrogato e fatto preoccupare tutti. I suoi problemi sono cominciati quasi sei anni fa: era il novembre 2014 quando l’ex calciatore era stato ricoverato in ospedale per calcoli renali nell’uretra e nella vescica, e per un’infezione alle vie urinarie. Dimesso quasi un mese dopo, era poi stato operato alla prostata ma sembrava poi essersi rimesso. Nell’aprile 2019 però un’altra ricaduta: questa volta Pelè era stato colpito da tetania e febbre alta, i medici avevano descritto le condizioni come non gravi ma il brasiliano era stato ricoverato d’urgenza a Parigi.

PELE’, COME STA? LE CONDIZIONI DI SALUTE

Evidentemente la sua salute è peggiorata: recentemente il figlio Edinho, ex portiere che come O Rei ha giocato nel Santos (ma senza minimamente avere la sua fortuna) aveva rilasciato un’intervista nella quale parlava di depressione, un intervento all’anca e tanti problemi di mobilità. La depressione, diceva Edinho, derivavano soprattutto dalle sue condizioni di salute: Pelè infatti “è sempre stato una figura imponente, il fatto di non poter camminare lo mette in imbarazzo”. Il figlio aveva infatti rivelato come O Rei dovesse utilizzare un girello per muoversi, diceva come la situazione fosse precaria da diversi anni ma anche che papà fosse migliorato rispetto al passato e alle ultime uscite. “Ha ancora alcuni problemi legati all’età ma per il resto va bene così” aveva raccontato Edinho.

Parole che lo stesso Pelè ha smentito appena dopo: l’ex calciatore brasiliano ha detto di stare bene e di trascorrere giorni belli e altri non così belli (era febbraio) ma che tutto sommato si tratta di una condizione normale per una persona della sua età. Riguardo la depressione, nel comunicato emesso O Rei diceva di accettare le sue limitazioni fisiche e si diceva ancora desideroso di “far rotolare il pallone”; sosteneva di avere fiducia in se stesso e di andare avanti con grande determinazione, di non avere paura e di riuscire sempre a onorare gli impegni in un’agenda ancora molto fitta. Già all’epoca avevamo detto di come queste parole fossero confortanti: speriamo allora che Pelè stia davvero bene come afferma, e che possa arrivare serenamente e con grande gioia al suo ottantesimo compleanno.



