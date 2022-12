Pelè, come sta? Le figlie “Ha avuto il covid”/ “Il virus gli ha infiammato i polmoni”

Non sembrano destare piè di tanto preoccupazione le condizioni fisiche di Pelè, mito del calcio, e a cercare di rassicurare i milioni di tifosi sparsi per il mondo di O Rei, ci hanno pensato le figlie. Attraverso un’intervista delle scorse ore, Flavia e Kely hanno spiegato che il loro papà ha purtroppo contratto il covid tre settimane fa, e la positività ha causato un problema piuttosto serio, leggasi un’infiammazione dei polmoni dell’asso brasiliano, che ricordiamo, non gode già di un’ottima salute per via di un tumore al colon. “Ha fatto i vaccini – le parole delle figlie di Pelè, così come si legge sul sito della Gazzetta dello Sport – ma il suo sistema immunitario era ed è debole per la chemioterapia contro il tumore al colon. In questi giorni è stato ricoverato per curare l’infiammazione polmonare successiva al Covid. È sotto antibiotico e reagisce alle terapie”.

Quindi Flavia e Kely hanno proseguito: “Oggi le sue condizione sono serie, data l’età, ma nostro padre non è in immediato pericolo di vita. Un giorno succederà, non adesso. Non è corretto dire che con le cure palliative lo stanno accompagnando verso la fine, oggi papà non è in uno stato terminale. È sottoposto a un altro tipo di chemioterapia. È presente a se stesso”.

PELE’, LE FIGLIE: “SEGUE IL BRASILE AI MONDIALI”

Le due donne hanno anche spiegato che Pelè sta seguendo il Brasile ai Mondiali in Qatar: “Ha seguito la prima e la terza partita, anche se durante il match non parla mai”, mentre il nipote Arturo ha raccontato: “Mio nonno ha detto che senza Neymar per il Brasile è tutto più complicato”.

Nella giornata di ieri era stato lo stesso Pelè a cercare di rassicurare l’opinione pubblica, e attraverso la propria pagina Instagram aveva fatto sapere: “Amici miei, voglio che tutti restino calmi e positivi. Sono forte, pieno di speranza e seguo le mie terapie come al solito”. L’intervento era giunto dopo che si era diffusa la notizia secondo cui l’ex star del calcio brasiliano aveva sospeso la chemioterapia sottoponendosi a delle cure palliative.

