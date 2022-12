“Pelé non risponde più a chemioterapia”: come sta?/ Ultime notizie: cure palliative

Il mondo intero, del calcio e non, trattiene il fiato per Pelé, autentica leggenda brasiliana del pallone, ricoverato in ospedale a San Paolo. “O Rei”, operato nel settembre 2021 per via di un brutto male all’intestino, secondo alcune indiscrezioni mediche giunte dalla città sudamericana avrebbe smesso di rispondere alla chemioterapia e sarebbe stato trasferito nel reparto per le cure palliative. Nessun commento da parte della sua famiglia, che in passato aveva sempre smentito le voci sull’aggravamento delle condizioni di salute dell’ex attaccante: ora, questo silenzio, preoccupa.

Nella serata di sabato 3 dicembre 2022, però, attraverso Instagram, è stato lo stesso Pelé a provare a rassicurare i suoi fan, dicendo di sentirsi “forte, con molta speranza. Voglio mantenere tutti calmi e positivi”. Ricordiamo che il fuoriclasse del Brasile si trova presso il nosocomio “Albert Einstein” da martedì scorso, quando era stato ricoverato per via di un accumulo di liquidi e un forte scompenso cardiaco. Pare, stando a quanto riferito da Agi.it, che le metastasi tumorali abbiano colpito anche i polmoni e il fegato dell’uomo, tanto che i medici starebbero cercando soltanto di alleviargli i dolori e di sopperire alla mancanza d’ossigeno che il paziente lamenterebbe.

PELÉ, ULTIME NOTIZIE: COME STA IL CAMPIONE DI CALCIO BRASILIANO?

E dire che soltanto venerdì 2 dicembre 2022 il bollettino medico emesso dall’ospedale parlava di una infezione respiratoria trattata con antibiotici e lo stesso Pelé aveva sottolineato come si trattasse di una visita sostanzialmente di routine. Oggi, invece, le nuove indiscrezioni, che – ribadiamo – fino a questo momento non sono state in alcun modo smentite dai parenti dell’ex giocatore, il quale su Instagram ha voluto ringraziare l’intero orbe terracqueo per il sostegno e la vicinanza manifestati nei suoi confronti.

Queste, nel dettaglio, sono state le parole di Pelé: “Voglio ringraziare tutti gli infermieri e l’équipe medica per lo zelo con cui mi seguono. Ho molta fede in Dio, e ogni messaggio di amore che ricevo da voi, e che provengono da tutto il mondo, mi mantengono pieno di energia. E mi fanno assistere alle partite del Brasile ai Mondiali!”. A proposito di Coppa del Mondo: proprio Pelé detiene ancora il record di campionati del mondo vinti, tre, nel 1958, nel 1962 e, infine, nel 1970.











