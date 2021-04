Pelè, O Rei:”più famoso di Gesù”/ “Anche se è una cosa blasfema…”

Pelé sarà ospite di Fabio Fazio nella puntata domenicale di “Che tempo che fa“. Il mito del calcio mondiale si racconterà dopo aver compiuto qualche mese fa 80 anni. A distanza di anni “O Rei” resta per molti il più grande calciatore di tutti i tempi, o comunque alla pari nell’immaginario collettivo con i più grandi di sempre come Alfredo Di Stefano, Johann Crujiff e Diego Armando Maradona. Molti dei record compiuti da Pelé nella sua carriera sono ancora imbattuti, unico calciatore ad avere vinto 3 diverse edizioni dei Mondiali di calcio (1958, 1962 e 1970, con la nazionale brasiliana), è stato nominato “Atleta del secolo” nel 1999 dal Comitato olimpico internazionale, “Calciatore del secolo” nel 2000 dalla FIFA (insieme a Diego Armando Maradona), inoltre nel 2014 è stato insignito del Pallone d’oro onorario FIFA. Dal 1961 è “Patrimonio nazionale” del Brasile, dal 2011 “Patrimonio storico-sportivo dell’umanità per il Brasile” ed è stato inserito dal Time nel “TIME 100 Heroes & Icons” del ventesimo secolo, tra le personalità più influenti di sempre e non solo del mondo calcistico e sportivo.

PELE’, L’IMPEGNO SOCIALE PER I PIU’ POVERI

Pelé si è distinto negli anni anche per il suo impegno sociale, sfruttando la sua grande popolarità per cercare di sensibilizzare soprattutto riguardo la causa della povertà dei bambini. Ambasciatore dell’Unicef e dell’Unesco, dal 2018 ha realizzato il sogno di istituire la sua Pelé Foundation, grazie alla quale raccoglie aiuti per i bambini in tutto il mondo, con l’obiettivo di diffondere l’istruzione e combattere la povertà. Le sue 1281 reti realizzate in carriera sono ancora un record imbattuto e come i Beatles, nelle interviste rilasciate per festeggiare i suoi 80 anni, Pelé ha fatto scalpore definendosi “più famoso di Gesù” e spiegando così il suo punto di vista: “Anche se è una cosa blasfema c’è una logica. Io sono cattolico, e so cosa significhi Gesù con i suoi valori. Ma nel mondo è pieno di gente che crede in altro: in Asia , ad esempio, ci sono centinaia di milioni di buddisti. Magari non sanno chi è Cristo, ma di Pelé hanno sentito parlare…” E sul fatto di essere stato il più grande di sempre in campo ha sempre avuto le idee chiare: “Gli argentini non si rassegnano, mi hanno contrapposto prima Di Stefano, quindi Sivori, poi Maradona. Prendano atto del fatto che comunque io valgo più di tutti e tre“.

