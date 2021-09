Pelé operato di tumore al colon/ Come sta? “Affronterò la malattia con un sorriso”

L’ex calciatore brasiliano Pelé, 80 anni, è ricoverato da sei giorni per un tumore al colon. ‘O Rei’ lo ha annunciato con un post su Facebook: “Amici miei, grazie mille per i gentili messaggi. Ringrazio Dio perché mi sento molto bene e per aver permesso al Dott. Frontebio e il dott. Miguel di prendersi cura della mia salute. Sabato scorso mi sono sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere una lesione sospetta nel colon destro. Il tumore è stato individuato durante i test di cui ho parlato la scorsa settimana. Fortunatamente, sono abituato a celebrare grandi vittorie e affronterò questa partita con un sorriso sul viso, tanto ottimismo e gioia di vivere, circondato dall’amore della mia famiglia e dei miei amici”.

PELÈ E LA SORPRESA DI RIVERA/ "Io il migliore? Ogni volta che parla mi commuovo..."

Pelé, che si trova ricoverato a San Paolo, negli ultimi anni ha avuto alcuni problemi di salute: con difficoltà a camminare, ha subito alcuni interventi chirurgici all’anca. Il manager Joe Fraga ha rassicurato riguardo le condizioni della leggenda del calcio, affermando che non c’è motivo di preoccuparsi. Una settimana fa, Pelé aveva scritto un post, sempre su Facebook: “Ragazzi, non sono svenuto e sto bene. Sono andato a fare i miei esami di routine che non ero riuscito a fare prima a causa della pandemia. Avvisate che non gioco domenica prossima!”.

MARCIA AOKI/ La terza moglie che ha "sistemato" Pelé

Pelé operato per un tumore al colon, la sua carriera da calciatore

A febbraio del 2020 l’ex portiere Edinho, figlio di Pelé, aveva ammesso che il padre soffriva di problemi legati alla depressione, camminava male e voleva uscire poco di casa. Dichiarazioni poi smentite però dal diretto interessato, che ora si trova ricoverato per un tumore. Recentemente, Pelé aveva elogiato Jorginho, il calciatore brasiliano – naturalizzato italiano – campione d’Europa 2021 con gli azzurri: “Il Brasile è ovunque e la nostra passione per il calcio indossa tanti colori. Congratulazioni Jorginho, sono così felice di vederti giocare. Sono un tuo fan e ammiratore. Viva il Brasile!”.

Compleanno Pelè/ De Sisti: "Un gigante del calcio e quella finale.." (esclusiva)

Pelé è considerato dalla Fifa il ‘Calciatore del secolo‘. La carriera di ‘O Rei’ è legata al Santos, con cui ha vinto dieci volte il campionato Paulista, quattro il Torneo Rio-San Paolo, sei il Campeonato Brasileiro Série A e cinque la Taça Brasil, oltre a due edizioni della Copa Libertadores e della Coppa Intercontinentale. È l’unico calciatore al mondo ad aver vinto tre edizioni del campionato mondiale di calcio.





© RIPRODUZIONE RISERVATA