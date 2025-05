Forse non tutti sanno perché il celebre calciatore brasiliano Pelè si chiamava così. Per comprendere il motivo dell’appellativo dobbiamo fare un passo indietro, fino ai suoi genitori. Il papà di Pelè, Joao Ramos do Nascimento, aveva deciso di chiamare il figlio Edison per onorare l’inventore della lampadina. Quando si trattò di scrivere il nome all’anagrafe, tuttavia, si verificò un clamoroso errore: Edison perse una “i” e divenne Edson. Un nome che finì presto nel dimenticatoio, per lasciare spazio ai soprannomi che il suo talento gli mise su un piatto d’argento.

All’età di diciassette anni, Pelè era infatti chiamato Gasolina in onore di un cantante brasiliano, ma, a breve, quel soprannome venne rimpiazzato da un altro nomignolo: Pelé. Ovvero il nome che tutti noi oggi conosciamo. Gli amici volevano prendere in giro e provocarlo. Edson, il nome che i genitori avevano scelto originariamente (sarebbe stato Edison, senza l’errore all’anagrafe), si pronunciava infatti Pilè.

Pelè, perché si chiama così? Il ricordo dolce amaro del campione: “Mi volevano fare arrabbiare ma poi…”

“Pelé è un termine infantile ed i compagni di classe lo utilizzavano per farmi arrabbiare”, aveva racontato il campione brasiliano in una bella intervista, parlando del suo passato. “Oggi, però, lo adoro, perché è un nome conosciuto in tutto il mondo”, le splendide parole dell’indimenticabile campione brasiliano. Tra le altre curiosità relative al suo nome e al rapporto coi genitori, il dolce appellativo di mamma Celeste. Per lei, suo figlio era semplicemente Dico. Come tutti i ragazzi e i bambini della sua età, amava giocare a pallone per le strade.

Non un pallone normale, ovviamente, ma un pallone realizzato con stracci e giornali di carte. Passione e talento si sono intrecciati in un percorso che ha poi portato il promettente brasiliano a giocare a calcio all’età di tredici anni, con la maglia del Bauru, mentre a quindici anni indosserà la casacca del Santos, iniziando a scrivere una storia di grandi gesta tecniche e vittorie.