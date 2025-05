Pelé, film su Rete 4 diretto da Jeff e Michael Zimbalist

Sabato 24 maggio 2025, in prima serata su Rete 4, alle ore 21:25, andrà in onda il film biografico Pelè. Il titolo originale è Pelè: Birth of the Legend e racconta la vita del leggendario asso del calcio brasiliano. La regia è dei fratelli Jeff e Michael Zimbalist che hanno curato anche la sceneggiatura. Le musiche sono del compositore indiano Allah Rakha Rahman.

Zucchero, chi è il cantante emiliano/ Angela Figliè, Francesca Mozer: due matrimoni e tre figli

L’opera è uscita nelle sale nel 2016. In onore della stella carioca tutto il cast di attori è di nazionalità brasiliana, l’unico già conosciuto è il cantautore e attore Seu Jorge che interpreta Dondinho, padre del calciatore. Pelè è invece interpretato da Kevin de Paula nella sua prima e unica esperienza sullo schermo.

Sara Quattrini, chi è l’ex moglie di Simone Cristicchi/ La passione per l'arte e il mondo dei libri

La storia di Pelé: dalle favelas alla vittoria del Brasile ai mondiali del 1958

Il vero nome di Pelé è Edson Arantes do Nascimiento, nato dai coniugi Dondinho – ex calciatore – e Celeste Arantes. Nelle favelas dove è nato viene chiamato Dico e nel 1950 assiste con i suoi amici alla disfatta sportiva della Nazionale Brasiliana battuta nella finale dei Campionati Mondiali dall’Uruguay. Per il Brasile è lutto nazionale, il Paese è in ginocchio e un deluso Dondinho cerca di allontanare il figlio dal gioco del calcio.

Ma le prodezze del ragazzino sono notate da un talent scout della società Santos: in breve Dico veste la maglia bianca ed esordisce, giovanissimo, in prima squadra. Il suo stile di gioco incanta e presto viene convocato in Nazionale. Nonostante un grave infortunio al ginocchio viene chiamato per i Mondiali del 1958 in Svezia. Il Commissario Tecnico del Brasile Vicente Feola tiene il giovane Pelé (nuovo soprannome) in panchina, ma la sua squadra è falcidiata dagli infortuni.

Chi sono i genitori di Andrea Bocelli?/ Papà Alessandro e mamma Edi: "Scommisero su di me quando nessuno..."

Proprio grazie agli assenti Pelé esordisce contro l’Unione Sovietica durante il girone eliminatorio. L’allenatore Feola, traumatizzato dalla finale persa nel 1950, costringe la formazione giallooro a rigidi schemi finanche difensivi, imbrigliando la tradizionale voglia di stupire dei suoi giocatori. Solo in semifinale contro la Francia del capocannoniere del torneo Fontaine, Feola cambia modulo e libera la fantasia dei suoi attaccanti. Tripletta di Pelè per il 5-2 conclusivo ai transalpini e accesso trionfale alla finalissima, ad attendere il Brasile c’è la Svezia padrona di casa. Ancora un 5 a 2 con doppietta di Pelè e Brasile Campione!