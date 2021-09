Pelè, storia della sua vita/ Dalle favelas del Brasile al mito: la leggenda del Re del calcio mondiale

Storia vera Pelè, il film racconta la leggenda del Re del calcio

Pelè, la sua vita raccontata nel film biografico del 2016 scritto e diretto dai fratelli Jeff e Michael Zimbalist. La pellicola è interamente incentrata sulla vita della leggenda del calcio mondiale diventato un mito per gli appassionati di sport, ma anche un punto di riferimento per tantissimi giocatori emergenti. Edson Arentes do Nascimento, questo è il vero nome del campione brasiliano, è nato il 23 ottobre del 1940. Figlio di João Ramos do Nascimento, il pallone era nel dna di Edson visto che il padre è stato un calciatore professionista considerato uno dei migliori colpitori di testa dell’epoca. Dico, come veniva chiamato affettuosamente dai genitori, cresce in una famiglia normale; da ragazzino puliva le scarpe per guadagnare qualche soldo, ma il suo destino è ben altro. Il calcio entra nella sua giovane vita proprio grazie al papà che gli dava lezioni, ma non potendosi allenare con un pallone utilizzava un calzino con all’interno degli stracci e della carta.

Allenamento dopo allenamento, Dico si appassiona sempre di più al pallone cominciando così a muovere i primi passi in alcune squadre amatoriali dove il suo talento comincia a farsi notare. Dal 1954 al 1956 giocò nel Bauru Athletic Club juniors vincendo tre volte. Nel 1956 viene notato da Waldemar de Brito che lo propone per un provino con il Santos.

Pelè, il film: dai primi passi all’olimpo del calcio. La storia di Pelè

A soli 15 anni, Edson Arentes do Nascimento, conosciuto come Pelè, debutta tra i professionisti e l’anno dopo è nella rosa dei giocatori della Nazionale di calcio del Brasile. A soli 17 anni viene convocato da Sylvio Pirilo per giocare Brasile – Argentina dove mette a segno un goal determinata per la sua squadra. Nel 1958 partecipa al suo primo mondiale di Calcio in Svezia contribuendo in maniera decisiva alla vittoria del titolo per la sua Nazionale conquistando la stampa e il pubblico. Non solo, entra nella storia diventando all’età di 17 anni il primo giocatore a disputare una finale di Coppa del Mondo.

La vittoria del Brasile ai Mondiali di Calcio è l’inizio della leggenda di Pelè che diventa il calciatore più richiesto del mercato. Tutti lo vogliono: dal Reale Madrid al Manchester United fino alla Juventus. Il calciatore decide di restare nella squadra del Santos e solo dopo passa ai New York Cosmos. Pelè è oramai diventato leggenda. Dopo il suo ritiro dal mondo del calcio si è dedicato alla scrittura di biografie, ma anche documentario e colonne sonore. Non solo, gli è stato dedicato anche un videogame e nel 1992 è stato nominato ambasciatore delle Nazioni Unite per l’ecologia e l’ambiente.



