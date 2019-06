Pellegrinaggio Macerata-Loreto 2019/ 80mila fedeli fra preghiere, canti e silenzi

Si terrà quest’oggi la 41esima edizione del pellegrinaggio Macerata-Loreto. Il popolo di fedeli, (si prevedono 80mila presenza ma forse anche qualcosa in più), è pronto a mettersi in marcia sulle note del tema «Non sarai più solo, mai». Un’edizione, come fanno sapere gli organizzatori, che sfida il senso di solitudine e che cerca di dare un senso più profondo allo stare insieme. 28 chilometri fatti rigorosamente a piedi, in cui i fedeli cammineranno gli uni accanto agli altri, fra preghiere, canti, silenzi, e testimonianze di vita. Ad inaugurare il lungo cammino notturno ci sarà il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia e presidente della Conferenza episcopale italiana, che celebrerà la messa alle ore 20:00 presso lo stadio Helvia Recina, dopo che la fiaccola farà il suo ingresso. Fiaccola che come da tradizione è stata benedetta ieri da Papa Francesco in quel del Vaticano. «Ci sentiamo sabato», il Pontefice a monsignor Vecerrica, e chissà che anche quest’anno, come avvenne l’anno scorso, il Santo Padre non possa fare una telefonata ai pellegrini.

PELLEGRINAGGIO MACERATA-LORETO 2019

«Noi lo chiediamo sempre – ha detto a riguardo Ermanno Calzolaio, presidente del Comitato pellegrinaggio a Loreto – ma fino all’ultimo non sappiamo se il Santo Padre vorrà farci questa sorpresa». Un evento che potrà essere seguito anche in diretta streaming, per tutti coloro che ovviamente non potranno presenziare. A partire dalle ore 18:15 di questa sera, ci sarà una diretta dal sito www.pellegrinaggio.org, mentre per chi volesse seguire il pellegrinaggio in televisione, potrà collegarsi al numero 89 del digitale terrestre nelle Marche, dove dalle ore 19:30 emmeTV trasmetterà l’intera santa messa. «Lo abbiamo visto anche nei numerosi incontri che abbiamo organizzato in giro per l’Italia – ha continuato il presidente – sono molte le richieste per organizzare incontri in cui presentiamo il pellegrinaggio e, questo, ci colpisce sempre molto». Più di 200 i pullman già registrati per il pellegrinaggio, tra cui anche diversi provenienti dalla Svizzera, mentre sono 3.000 i volontari di cui più di 40 fra medici e ambulanze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA